التضخم السنوي الفلسطيني يزداد خلال شباط

ارتفعت أسعار المستهلك السنوي في فلسطين، أي تضخم، بنسبة 0.44 في المئة في شباط/ فبراير الماضي، مقارنة مع 0.45 في المئة في كانون الثاني/ يناير 2019.

وازداد التضخم خلال شباط الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 1.22 بالمئة في الضفة الغربية، و0.13 بالمائة في القدس، في حين انحدر بنسبة 1.03 بالمئة في قطاع غزة.

وعلى أساس شهري، انكمش التضخم في فلسطين خلال فبراير بنسبة 0.05 بالمئة خلال شباط الماضي، بواقع انخفاض نسبته 0.57 بالمئة في غزة، و0.49 بالمئة في القدس، في حين صعد بنسبة 0.17 بالمئة في الضفة الغربية.

ويعود الانكماش عل أساس شهري، إلى انخفاض أسعار الدرنيات بنسبة 10.16 في المئة، وأسعار الخضروات الطازجة 6.14 في المئة، والبيض 2.88 في المئة، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج 3.11 في المئة.

كان التضخم في فلسطين، انكمش بنسبة 0.19 في المئة خلال 2018 مقارنة مع 2017، مدفوعاً بانخفاض نسبته 1.34 بالمئة في غزة، بينما ارتفع 1.04 بالمئة في القدس، وبنسبة 0.41 بالمئة في الضفة الغربية.

