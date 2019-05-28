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الأردن: تراجُع عجز الميزان التجاري 10.2%

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 16:53

الأردن: تراجُع عجز الميزان التجاري 10.2%
من أسواق العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية- أ ف ب)
عرب ٤٨

تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 10.2 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام 2019، إلى 1.9 مليار دينار (2.6 مليار دولار)، بعد أن كان يبلغ 2.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، نهاية آذار/ مارس 2018، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وازدادات قيمة الصادرات الكلية للأردن، بنسبة 9.3 بالمئة إلى 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار)، حتى نهاية آذار/ مارس الماضي، بحسب بيانات صادرة، اليوم الثلاثاء، عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وتراجعت قيمة الواردات للبلاد بنسبة 3.2 بالمئة، إلى 3.2 مليارات دينار (4.5 مليارات دولار) خلال نفس الفترة.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 40.9 بالمئة خلال آذار/ مارس 2019، مقابل 36.2 بالمئة خلال الشهر نفسه من 2018.

وتراجعت قيمة الفاتورة النفطية للبلاد بنسبة 15 بالمئة إلى 552.9 مليون دينار (779.5 مليون دولار) حتى نهاية آذار/ مارس الفائت، من 650.7 دينار (917.5 مليون دولار) في نفس الفترة من 2018.

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#الميزان التجاري
#الميزان التجاري الأردني

من عرب 48

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