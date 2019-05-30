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العملة التركية ترتفع بعد اتصال بين إردوغان وترامب

تاريخ النشر: 30/05/2019 - 15:07

العملة التركية ترتفع بعد اتصال بين إردوغان وترامب
(رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز

ارتفعت الليرة التركية نحو 1.5 في المئة، اليوم الخميس، بعد توقعات بتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، إثر اتصال هاتفي بين دونالد ترامب ورجب طيب إردوغان، وتم تحديده تاريخ حزيران/ يونيو لعقد اجتماع، وناقش الرئيسان شراء أنقرة لأنظمة "إس-400" الصاروخية الدفاعية من روسيا.

وقيمة العملة التركية بلغت 5.93 ليرة للدولار، لتصعد بنحو 1.4 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاق، يوم أمس الأربعاء، البالغ 6.0155. وفي وقت سابق، تعززت العملة لتصل إلى 5.92 ليرة للدولار، وهو أقوى مستوياتها منذ 25 نيسان/ أبريل.

وقد خسرت العملة التركية نحو 14 في المئة من قيمتها، منذ بداية العام، لأسباب من بينها اشتعال خلاف بين أنقرة وواشنطن، والتهديد بأن يؤدي تسليم الصواريخ الروسية إلى إطلاق عقوبات أميركية.

وتدعي الولايات المتحدة أن أنظمة إس-400، تعرض مقاتلاتها من طراز "إف-35" للخطر.

ولقد كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الاتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، اقتراحا لتشكيل مجموعة عمل لتقييم تأثير أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية.

واتفق الرئيسان على اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، في نهاية حزيران/ يونيو.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#الليرة التركية
#العملة التركية
#الولايات المتحدة الأميركية
#أميركا
#دونالد ترامب
#رجب طيب إردوغان

من عرب 48

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