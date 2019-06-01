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الصين قد تُدرج شركة "فيدكس" باللائحة السوداء

تاريخ النشر: 01/06/2019 - 17:13

الصين قد تُدرج شركة "فيدكس" باللائحة السوداء
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب، بلومبرغ

لمحت الصين إلى أنها قد تُدرج شركة نقل الطرود العالمية "فيدكس"، في القائمة السوداء للشركات "غير الجديرة بالثقة"، وسط تصاعد حدّة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

وقالت وسائل إعلام صينية إن البلاد تحقق مع "فيدكس" بعد تسليمها طرودا أرسلها عملاق التكنولوجيا الصينية، شركة "هواوي".

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية اليوم السبت، إن السلطات الصينية فتحت تحقيقا بما قامت به شركة "فيدكس".

وقالت الوكالة إن فيدكس "سببت ضررا بالغا بالحقوق القانونية ومصالح العملاء وانتهكت قواعد صناعة التسليم الصينية".

وعُثر على أربعة طرود تحتوي على وثائق أرسلتها شركة "هواوي" وتم تحويلها إلى مقر "فيدكس" في مدينة ممفيس، بولاية تينيسي، بدلاً من تسليمها إلى مكاتب "هواوي" في آسيا.

واعتذرت "فيدكس" زاعمة أن الطرود نقلت عن "طريق الخطأ". وأضاف أن الشركة لم تطلب من أي شخص تحويل الطرود.

وأثار خطأ عملية التسليم اهتمامًا واسعا بسبب التكهنات بارتباطه بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الأميركية المتازيدة على شركة "هواوي".

 


 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#فيدكس
#الصين
#الحرب التجارية
#الولايات المتحدة

من عرب 48

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