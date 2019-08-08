  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

ارتفاع التّضخّم في السّودان أكثر من 5% في شهر واحد

تاريخ النشر: 08/08/2019 - 18:39

ارتفاع التّضخّم في السّودان أكثر من 5% في شهر واحد
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

ارتفعت معدّلات أسعار المستهلك السّنويّة في السّودان لتصل إلى إلى 52.59 بالمئة خلال تموز/ يوليو الماضي، بعد أن كانت تصل 47.78 بالمئة في حزيران/ يونيو السابق، وفق ما ذكره بيان نشره الجهاز المركزي للإحصاء السوداني، موضحًا أنّ زيادة التضخم تعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية.

وقد بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية للشهر الماضي، نحو 54.14 بالمئة، بنسبة أعلى من المناطق الحضرية.

بوتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 27 بالمئة، مع معدل نمو 5.1 بالمئة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 بالمائة في 2018.

ويأتي ارتفاع نسب التّضخّم بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي التي شهدتها البلاد حتى الشهر الماضي، واستمرار تراجع أسعار صرف العملة المحلية (الجنيه)، مقابل الدولار.

إذ يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس البشير من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.


#السودان
#التضخم الاقتصادي
#ارتفاع الأسعار

حوارات

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

جبارين: "قانون القومية" أسقط الخط الأخضر وحيّد الهاجس الديمغرافي
جبارين: "قانون القومية" أسقط الخط الأخضر وحيّد الهاجس الديمغرافي

2019-07-27

الهايتك الإسرائيلي: خرافة "التميّز اليهودي" ووهم "المعجزة" ودور الوقاحة
الهايتك الإسرائيلي: خرافة "التميّز اليهودي" ووهم "المعجزة" ودور الوقاحة

2019-07-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مكة: الحج تعبد وتسوق
مكة: الحج تعبد وتسوق

2019-08-08

استقرار اليوان ووعود ترامب تدفع البورصات العربية إلى الارتفاع
استقرار اليوان ووعود ترامب تدفع البورصات العربية إلى الارتفاع

2019-08-07

ترامب: اقتصاد الصين ينهار واقتصادنا قوي.. وخسائر ببورصات عربية
ترامب: اقتصاد الصين ينهار واقتصادنا قوي.. وخسائر ببورصات عربية

2019-08-06

الأكثر قراءة

الراف كشتيئيل: العرب بهم خلل جيني يحبون الاسترقاق

الراف كشتيئيل: العرب بهم خلل جيني يحبون الاسترقاق

2019-08-07
السجن منحه حرية واسعة: قاتل رابين يؤسس حزبا

السجن منحه حرية واسعة: قاتل رابين يؤسس حزبا

2019-08-07
جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها

جلجولية: توفيت بعد ساعات من مقتل شقيقها

2019-08-07
الحكم بسجن شقيق منفذ عملية

الحكم بسجن شقيق منفذ عملية "بركان"

2019-08-07
بعد عقود: هل تتوقف ملاحقة قاطفي الزعتر والعكوب والميرامية؟

بعد عقود: هل تتوقف ملاحقة قاطفي الزعتر والعكوب والميرامية؟

2019-08-07