  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

عجز الميزانية الأميركية يرتفع بـ27% في 10 أشهر

تاريخ النشر: 13/08/2019 - 08:25

عجز الميزانية الأميركية يرتفع بـ27% في 10 أشهر
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الإثنين، أن العجز في ميزانية الحكومة، ارتفع بمقدار 183 مليار دولار إلى 867 مليار دولار، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام الميزانية هذا، بسبب الفجوة بين الإنفاق، وتحصيل الضرائب.

وقالت الوزارة إن العجز في السنة المالية الحالية حتى تموز/ يوليو الماضي، ارتفع بنسبة 27 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفع الإنفاق بنسبة 8 بالمئة إلى 3.73 تريليون دولار، وارتفعت الإيرادات الضريبية 3 بالمئة إلى 2.86 تريليون دولار.

وأدى خفض الضرائب الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بمقدار 1.5 تريليون دولار، والإنفاق الجديد المتفق عليه العام الماضي، إلى تضخيم الفجوة بين ما تنفقه الحكومة الفيدرالية وما تستلزمه.

ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن يبدأ العجز في تجاوز تريليون دولار في العام خلال 2022.

وأدت سياسات ترامب الذي تعهد في السابق، بسد العجز الحكومي، إلى توسيع الفجوة بدلا من تقليلها.

ويُشار إلى أن هذه المرّة الأولى التي يرتفع بها العجز الحكومي المالي بهذا الشكل، منذ العام 2012، في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

 


#الولايات المتحدة
#ترامب
#عجز ميزانية

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المستثمرون يتجهون إلى الين والدولار خوفا من الاضطرابات التجارية
المستثمرون يتجهون إلى الين والدولار خوفا من الاضطرابات التجارية

2019-08-13

مسح: الحرب التجارية تعتم آفاق الاقتصاد العالمي
مسح: الحرب التجارية تعتم آفاق الاقتصاد العالمي

2019-08-12

النفط يتراجع وأسعار الذهب تتماسك بفضل مخاوف التجارة والنمو
النفط يتراجع وأسعار الذهب تتماسك بفضل مخاوف التجارة والنمو

2019-08-12

الأكثر قراءة

اضطراب في مطار اللد: عطل يتسبب بتأجيل رحلات

اضطراب في مطار اللد: عطل يتسبب بتأجيل رحلات

2019-08-12
قتيل في كفر ياسيف؛ وعنف في كرمئيل وجسر الزرقاء

قتيل في كفر ياسيف؛ وعنف في كرمئيل وجسر الزرقاء

2019-08-12
مدرب ريال مدريد: كل شيء وارد في الميركاتو

مدرب ريال مدريد: كل شيء وارد في الميركاتو

2019-08-12

"ميرتس" مع "حق اليهود" بالصلاة في المسجد الأقصى

2019-08-12
نتنياهو يتوعد بالهدم في بيت كاحل وليبرمان يتهمه بـ

نتنياهو يتوعد بالهدم في بيت كاحل وليبرمان يتهمه بـ"الخنوع للإرهاب"

2019-08-12