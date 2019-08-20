  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

رغم نفي ترامب: إجراءات أميركية لتفادي موجة ركود متوقعة

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 16:50

رغم نفي ترامب: إجراءات أميركية لتفادي موجة ركود متوقعة
بورصة نيويورك (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

يدرس البيت الأبيض تخفيض الضرائب أو إلغاء بعض الرسوم لتفادي حدوث ركود اقتصادي بالبلاد، على ما ذكرت تقارير صحافية أميركية، رغم تأكيد الرئيس، دونالد ترامب، أنّ الاقتصاد في حالة جيدة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أنّ مسؤولين كبارًا في البيت الأبيض يناقشون عدة إجراءات محفزة للاقتصاد بما في ذلك تخفيض الضرائب على الرواتب في شكل مؤقت لزيادة الدخل الحقيقي الشهري للموظفين.

فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ النقاشات تضمنت إلغاء رسوم جديدة فرضتها الإدارة الأميركية على سلع صينية.

وقالت الصحيفتان إنّ النقاشات لا تزال في المراحل الأولى وإنّ المسؤولين لم يناقشوا الأمر بعد مع ترامب الذي سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس لإدخالها حيز النفاذ.

لكنّ البيت الأبيض نفى هذه التقارير في بيان نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قائلا إنّ "تخفيض الضرائب على الرواتب ليس موضع دراسة في الوقت الراهن".

والأحد، دفع ترامب ضد الحديث عن ركود وشيك بعد أن نشرت مجموعة تقارير الأسبوع الماضي توقعات متباينة للاقتصاد.

وأبلغ ترامب الصحافيين "أنا مستعد لكلّ شيء. لا أعتقد أننا سنتعرض لركود. نحن نؤدي بشكل جيد جدا ومعظم الاقتصاديين يقولون إننا لن نتعرض لركود".

والإثنين، نشر استطلاع يظهر توقع غالبية الاقتصاديين بحدوث ركود خلال العاميين المقبلين، تقريبا في فترة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي سعى ترامب فيها للفوز بولاية ثانية.

وتوقع اثنان بالمئة فقط من المتجاوبين البالغ عددهم 226 اقتصاديا حدوث ركود خلال العام الجاري، فيما توقع 38 بالمئة منهم حدوثه العام 2020 مقابل 34 بالمئة العام 2021، على ما أوضح استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وتم تخفيض الضرائب على الرواتب مؤقتا خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عامي 2011 و2012، في محاولة لتسريع التعافي الاقتصادي البطيء بعد ركود العام 2008.


#دونالد ترامب
#ركود اقتصادي
#تخفيض الضرائب
#إلغاء رسوم

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

البيت الأبيض ينفي احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي
البيت الأبيض ينفي احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي

2019-08-19

وثائق بريطانية مسربة تحذر من اضطرابات عميقة بعد بريكست
وثائق بريطانية مسربة تحذر من اضطرابات عميقة بعد بريكست

2019-08-18

ترامب: "آبل" ستنفق "مبالغ طائلة" في الولايات المتحدة
ترامب: "آبل" ستنفق "مبالغ طائلة" في الولايات المتحدة

2019-08-17

الأكثر قراءة

ممنوع دخول العرب

ممنوع دخول العرب

2019-08-19
قصة فاطمة: قتلوا الوالد وسرقوا أحلام طفلته

قصة فاطمة: قتلوا الوالد وسرقوا أحلام طفلته

2019-08-19
إسرائيل تدرس فتح باب الهجرة أمام غزة ونتنياهو يلوح بالحرب

إسرائيل تدرس فتح باب الهجرة أمام غزة ونتنياهو يلوح بالحرب

2019-08-19
تنحية جنود إسرائيليين امتنعوا عن الاشتباك مع الشهيد أبو صلاح

تنحية جنود إسرائيليين امتنعوا عن الاشتباك مع الشهيد أبو صلاح

2019-08-19
أسبوع قبل زفافه: مصرع أشرف مشاعلة في حادث عمل بالقدس

أسبوع قبل زفافه: مصرع أشرف مشاعلة في حادث عمل بالقدس

2019-08-19