الاتحاد الأوروبي سيردُّ على رسوم أميركية على النبيذ الفرنسي

حذَّر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم السبت، من أن الاتحاد الأوروبي سيردُّ إذا فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسوما جمركية جديدة على النبيذ الفرنسي ردًّا على فرض باريس ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وقال توسك خلال مؤتمر صحافي قبل افتتاح قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا: "سأحمي النبيذ الفرنسي بتصميم صادق"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأضاف توسك: "إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما، سيرد الاتحاد الأوروبي على المستوى نفسه"، محذرا في الوقت نفسه بأن الحروب التجارية سوف تؤدي إلى "انكماش" اقتصادي حول العالم.

وتوجه ترامب، أمس الجمعة، إلى قمة مجموعة السبع في بياريتس، بعيد تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات النبيذ الفرنسي، ردا على فرض رسوم فرنسية على المجموعات الأميركية العملاقة في قطاع التكنولوجيا.

ولم يظهر الرئيس الأميركي مؤشرات على التخلي عن أسلوبه العدائي والاستفزازي حتى قبل بدء القمة في مدينة بياريتس الساحلية.

وخلال حديث مع الصحافيين من حدائق البيت الأبيض قبل صعوده المروحية الرئاسية، أعلن ترامب أنه يتوقع محادثات "مثمرة جدا" في بياريتس، لكنه لوح بالرد على فرض فرنسا ضرائب على الشركات الأميركية العملاقة في قطاع التكنولوجيا، وقال: "لا يعجبني ما فعلته فرنسا، لا أريد أن تفرض فرنسا ضرائب على شركاتنا، هذا جائر جدا".

وأضاف: "إذا فعلوا ذلك فسنفرض رسوما على نبيذهم... رسوم لم يروا مثلها من قبل"، مشددا في الوقت نفسه على أن "علاقته جيدة جدا" مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وندد ترامب في أواخر تموز/ يوليو بـ"غباء" نظيره الفرنسي في ما يتعلق بالضرائب على شركات التكنولوجية العملاقة التي صوت عليها البرلمان الفرنسي مطلع تموز/ يوليو.

وتعرف هذه الرسوم باسم "ضريبة غافا" اختصارا لأسماء شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، وتنص على فرض ضرائب على تلك الشركات نسبتها 3 بالمئة من رقم المبيعات التي تحققها تلك الشركات في فرنسا، وليس على أساس الربح المعلن في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ذات الضريبة المنخفضة مثل إيرلندا.

وتطال الضريبة الجديدة خصوصا الإعلانات الموجهة عبر الإنترنت وبيع البيانات لأهداف دعائية.

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