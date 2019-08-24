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رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني.. "إيكيا" تستثمر المزيد فيه

تاريخ النشر: 24/08/2019 - 10:04

رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني.. "إيكيا" تستثمر المزيد فيه
(pixabay)
عرب ٤٨

 أعلنت شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للأثاث يوم أمس، الجمعة، أنها ستستثمر عشرة مليارات يوان، أي ما يعادل 1.3 مليار يورو، في الصين، واضعة ثقتها الاستثمارية في إمكانيات هذه السوق الكبرى رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني مؤخرا بسبب الحرب التجارية.

وأعلنت متحدثة باسم الشركة في الصين لوكالة "فرانس برس" أن "إيكيا ستواصل استكشاف آفاق السوق الصينية وستقوم بأكبر استثمار سنوي في تاريخ الصين"، وذلك للفترة الممتدة بين أيلول/ سبتمبر 2019 وحتى آب/ أغسطس 2020.

وتنوي "إيكيا" تطوير التجارة الإلكترونية وفتح ستة متاجر جديدة في السوق الصينية التي تحتل المرتبة الخامسة بالنسبة للشركة لجهة المبيعات.

وقالت الشركة إن "سوق التجهيزات المنزلية في الصين تسجل حاليا نموا مستقرا"، وأكدت أن التمدّن والعصر الرقمي وزيادة المردود أمور تسهم في "تغيير نمط المعيشة والاستهلاك".

علما أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا وقد سجّل في الفصل الثاني من العام الحالي نموا بلغ 6.2 بالمئة هو الأدنى منذ 27 عاما على الأقل.

وفي الوقت نفسه زادت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السلع الصينية في محاولة من الإدارة الأميركية لتقليص العجز الأميركي في الميزان التجاري مع الصين التي تتّهمها واشنطن بممارسات جائرة بحق الشركات الأجنبية.

وقالت المتحدثة "لدينا ثقة بالسوق الصينية. الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة مستدامة".

وفي العام 2018 بلغ إجمالي إيرادات "ايكيا" حول العالم 38.8 مليارات يورو بارتفاع 1.3 بالمئة عن العام السابق، وتعتبر الشركة أن ذلك مردّه فتح متاجر في أسواق جديدة مثل الهند واعتماد استراتيجية أفضل على شبكة الإنترنت.

وقد ارتفع عدد مستخدمي الموقع الإلكتروني للشركة بنسبة 8.7 بالمئة وبلغ عدد زوار الموقع 2.5 مليار.

 


#إيكيا
#الصين
#استثمار
#أثاث

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