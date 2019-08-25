  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

جونسون يسعى لإقناع ترامب بتخفيف القيود على الشركات البريطانية

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 08:37

جونسون يسعى لإقناع ترامب بتخفيف القيود على الشركات البريطانية
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس السبت، نظيره الأميركي دونالد ترامب، على تسهيل عمل الشركات البريطانية في سبيل التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين، يستبدل الاتحاد الأوروبي الذي ستخرج منه بريطانيا في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي حديث له مع الصحافة مع انطلاق قمة مجموعة السبع في بياريتس في فرنسا، أشار جونسون إلى سلسلة من السلع البريطانية مثل أحواض الاستحمام وفطائر لحم الخنزير المحبوبة في بريطانيا التي لا يسمح بدخولها إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه السياسات الأميركية، أحادية الجانب، قد تعيق عملية التوصل للاتفاق التجارية.

وقال: "أعتقد بوجود فرصة هائلة أمام بريطانيا، لكن علينا أن نفهم بأنه لن يكون كل شيء سهل التحقيق".

وأضاف "لا تزال هناك عوائق كبيرة غير مفهومة أمام الشركات البريطانية في الولايات المتحدة"، لافتا إلى أنه أثار هذه القضية مع ترامب خلال حديثهما الهاتفي، وسيعيد الكرّة عندما يلتقيان صباح اليوم الأحد.

وقال "من المهم للغاية أننا إذا كنا سنبرم اتفاقية تجارة حرة رائعة، أن تعمل هذه الاتفاقية لصالح الشركات البريطانية".

وكان ترامب أعلن الخميس عن رغبته بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا بعد بريكست، مشيرا إلى اتفاق "رائع" قيد التحضير حاليا.

ويرى جونسون وغيره من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن أمر أساسي لإنجاح بريكست، ما يخلق فرصا جديدة أمام الشركات البريطانية.

لكن هذه القضية يمكن أن تتحول أيضا إلى نقطة خلاف بين جونسون وترامب، بالرغم من العلاقة الطيبة التي تجمع بينهما.

وسيكون اجتماعهما السبت أول لقاء وجها لوجه منذ تولى جونسون منصبه الشهر الماضي.

وشدد جونسون على أن "هناك فرصا هائلة لشركات بريطانيا، ويجب فتحها. وإننا نعتزم اغتنام هذه الفرص، لكن هذا سيتطلب تسويات مع أصدقائنا الأميركيين الذين عليهم أن يوسعوا مقاربتهم، لوجود الكثير من القيود".

وسيلتقي جونسون مع ترامب صباح اليوم لإجراء محادثات من المتوقع أن تكون إيجابية بشأن التجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى موضوعات دولية لا يوجد تطابق في وجهات نظر البلدين بشأنها مثل روسيا والاتفاق النووي الإيراني والسياسية التجارية بشأن الصين.


#الاتحاد الأوروبي
#بريطانيا
#الولايات المتحدة
#اتفاق
#بريكست

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي سيردُّ على رسوم أميركية على النبيذ الفرنسي
الاتحاد الأوروبي سيردُّ على رسوم أميركية على النبيذ الفرنسي

2019-08-24

توقعات بارتفاع بورصة مصر بعد خفض سعر الفائدة
توقعات بارتفاع بورصة مصر بعد خفض سعر الفائدة

2019-08-24

رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني.. "إيكيا" تستثمر المزيد فيه
رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني.. "إيكيا" تستثمر المزيد فيه

2019-08-24

الأكثر قراءة

العثور على الفتاة المفقودة ريان عبد الله سالمة

العثور على الفتاة المفقودة ريان عبد الله سالمة

2019-08-24
تقديرات إسرائيلية:

تقديرات إسرائيلية: "عمليّة العين" استهدفت دورية عسكرية

2019-08-24
برشلونة يهدد لاعبه الفرنسي ديمبلي

برشلونة يهدد لاعبه الفرنسي ديمبلي

2019-08-24
الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية العين واعتقالات غرب رام الله

الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية العين واعتقالات غرب رام الله

2019-08-24
حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

2019-08-24