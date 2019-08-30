 أرباح بنوك بريطانيا قد تهبط 25% بحال خروج دون اتفاق

تُواجه البنوك البريطانية، هبوطا قد يصل إلى 25% في أرباحها، في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذ ستنخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى أن احتمال تعثُّر المقترضين عن سداد القروض، سيؤثر على ربحية السهم، بحسب ما قال محللون لدى "سيتي غروب" في مذكرة بحثية.

وذكر المحللون في المذكرة التي نُشرت أمس الخميس، أن تأثير عدم التوصل لاتفاق على أسهم البنوك البريطانية الكبرى مثل باركليز وإتش.إس.بي.سي ولويدز قد يكون أقل حدة حيث إن مخاطر هذه النتيجة قد تم بالفعل حسابها جزئيا في أسعار الأسهم، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان "رويال بانك أوف سكوتلند"، قد قال في الثاني من آب/أغسطس، إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر على ربحيته في العام المقبل وإن بعض العملاء تأثروا بالفعل.

وانخفض مؤشر "فوتسي" للبنوك في بريطانيا سبعة بالمئة هذا العام حيث يواجه المقرضون ضغوطا على الأرباح من المنافسة في قطاع الرهن العقاري وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية للبنوك المركزية والتكاليف الثابتة العالية.