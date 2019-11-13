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أسعار النفط تنخفض بعد تراجع احتمال اتفاق تجاري صيني أميركي

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 12:15

أسعار النفط تنخفض بعد تراجع احتمال اتفاق تجاري صيني أميركي
(أ ب)
عرب ٤٨

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بتراجع التوقعات بشأن احتمالية إبرام اتفاق قريب بين الصين والولايات المتحدة، يُنهي الحرب التجارية الشديدة المُستمرة بينهما منذ العام الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، إن البلدين يقتربان من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التجاري، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن موعد أو مكان توقيع الاتفاق، مما أصاب المستثمرين بخيبة أمل انعكست على آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة.

وبحلول الساعة 9:58 صباحا، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 61.74 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 26 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 56.54 دولار للبرميل.


وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط بعد عام 2025 مما يضغط أيضا على السوق.

وكشف مسح أولي أجرته وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن مخزونات الخام الأميركية زادت في الأسبوع الماضي لثالث أسبوع على التوالي، بينما من المرجح أن مخزونات المنتجات المكررة تراجعت.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأميركي بياناته لأحدث أسبوع الساعة 23:30، اليوم الأربعاء، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقريرها الأسبوعي يوم الخميس.


#الحرب التجارية
#النفط
#الصين
#الولايات المتحدة
#الاقتصاد العالمي

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