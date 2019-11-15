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"أمازون" تعترض وأسبر يعتبر اختيار "مايكروسوفت" لعققد البنتاغون "عادلا"

تاريخ النشر: 15/11/2019 - 09:45

"أمازون" تعترض وأسبر يعتبر اختيار "مايكروسوفت" لعققد البنتاغون "عادلا"
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن وزير الدّفاع الأميركي، مارك أسبر، اليوم، الجمعة، عن منح البنتناغون عقدًا تبلغ قيمته مليارات الدّولارات لمجموعة "مايكروسوفت" واختيارها رغم اعتراض مجموعة "أمازون"، مؤكّدًا أنّ هذا الاختيار تمّ بشكل عادل و"دون تأثير خارجي".

وأكّد أسبر أثناء زيارة له إلى سيول، أنّه واثق من أن المنافسة "جرت بحرية وعدل ودون أي تأثير خارجي"؛ وذلك بعد اعتراضات قدّمتها مجموعة "أمازون" على منح وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العقد المتعلق بتخزين بيانات بتقينة السّحاب وتبلغ قيمته عشرة مليارات دولار لشركة "مايكروسوفت",

وقال ناطق باسم "أمازون" إن "جوانب عديدة من إجراءات تقييم العقد تشوبها ثغرات واضحة وأخطاء أحكام مسبقة بلا لبس، ومن المهم دراسة هذه المسائل وتصحيحها".

ويهدف عقد البنية التحتية المشتركة للمؤسسة الدفاعية (المسمّى "جوينت إنتربرايز ديفانس إينفراستكتشر جيدي")، والذي تبلغ مدته عشر سنوات، إلى تحديث مجمل الأنظمة المعلوماتية للقوات المسلحة الأميركية في منظومة تدار بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت "أمازون" أنها أبلغت محكمة الأسبوع الماضي نيتها الاعتراض على الطريقة التي أديرت بها هذه المناقصة؛ فيما كانت قد قالت في بيان سابق إن قسم خدمات الإنترنت في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" هو "بوضوح الرائد في مجال الحوسبة السحابية، وأن تقييمًا مفصلًا مبنيًّا فقط على المقارنة بين العروض يقود بشكل واضح إلى خاتمة أخرى".


#البنتاغون
#أمازون
#مايكروسوفت
#تقنية السحاب

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