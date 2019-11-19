  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

الذهب يتعافى إثر شكوك حول اتفاق تجاري صيني أميركي

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 07:53

الذهب يتعافى إثر شكوك حول اتفاق تجاري صيني أميركي
(Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز

عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع، أمس الإثنين، بفعل التأثير العكسي للتطورات في ملف الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

وتعافت أسعار الذهب من الخسائر التي مُنيت بها في وقت سابق الإثنين، بعدما هبطت نتيجة تفاؤل حول احتمال توصل الصين والولايات المتحدة لاتفاق تجاري يُنهي حربهما التجارية.

لكن الشكوك الجديدة باتفاق كهذا، دفعت أسواق الأسهم الأميركية للتراجع وارتفاع أسعار الذهب.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1471.92 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن كان هبط أثناء الجلسة إلى 1455.87 دولار بفعل التفاؤل بمحادثات تجارية بناءة أُجريت بين أكبر اقتصادين في العالم في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1471.90 دولار للأوقية.

ورغم ذلك، فإن تقريرا تضمن أن بكين ليست متفائلة بسبب معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء رسوم جمركية، ألقى بظلاله على ابتهاج السوق وضغط على أسواق الأسهم العالمية التي كانت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.02 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 1.8 في المئة إلى 1736.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 892.95 دولار للأوقية.


#الذهب
#الحرب التجارية
#الصين
#الولايات المتحدة
#الأسواق الأميركية

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحديد مهلة إضافية لإيقاف تعامل الشركات الأميركية مع "هواوي"
تحديد مهلة إضافية لإيقاف تعامل الشركات الأميركية مع "هواوي"

2019-11-19

بيل غيتس أغنى أغنياء العالم من جديد
بيل غيتس أغنى أغنياء العالم من جديد

2019-11-19

التفاؤل من احتمال انتهاء الحرب التجارية يخفض أسعار الذهب
التفاؤل من احتمال انتهاء الحرب التجارية يخفض أسعار الذهب

2019-11-18

الأكثر قراءة

حالة الطقس: رياح شرقية باردة وانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس: رياح شرقية باردة وانخفاض درجات الحرارة

2019-11-18
عشرات آلاف الإسرائيليين يسعون لجواز سفر برتغالي

عشرات آلاف الإسرائيليين يسعون لجواز سفر برتغالي

2019-11-18
ليبرمان يجنح للوحدة ونتنياهو للتحريض وغانتس يسابق الوقت

ليبرمان يجنح للوحدة ونتنياهو للتحريض وغانتس يسابق الوقت

2019-11-18
ريفلين يعارض حكومة أقلية: لن تتمكن من لأم الشروخ

ريفلين يعارض حكومة أقلية: لن تتمكن من لأم الشروخ

2019-11-18
الناصرة: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

الناصرة: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

2019-11-18