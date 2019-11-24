أكثر من 15 مليون سائح زاروا أنطاليا خلال عام

زار أكثر من 15 مليون سائح أجنبي، ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، خلال 11 شهرا، وهي المرة الأولى التي يزورها سياح بهذا الرقم، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا، فقد بلغ عدد السياح الأجانب القادمين إلى المدينة خلال 11 شهرا، 15 مليون و567 ألف سائح.

وزار المدينة في العام الماضي 13 مليونا و642 ألف سائح، ليقفز الرقم القياسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 14 مليون سائح.

ووصل المدينة عبر مطار أنطاليا، 14 مليونا و612 ألف سائح، حتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فيما وصل 300 ألفا و924 سائحا عبر مطار غازي باشا، شرقي المحافظة، ليكون إجمالي عدد السياح الذين هبطوا في المطارين 14 مليونا و912 ألف سائح.

وتجاوز عدد السياح الأجانب الآتين إلى تركيا عبر الخطوط الخارجية، والقادمين إلى أنطاليا عبر الخطوط الداخلية 600 ألف سائح.

وبلغ عدد السياح الذين داخلوا أنطاليا بحرا عبر مواني السياحية بالمدينة مثل كونيالتي، وآلانيا، وكِمر، وكاش، وفينيكا حوالي 55 ألف سائح.

واحتلت روسيا المركز الأول في توزيع السياحة الوافدة حسب البلد إلى الولاية؛ بنحو 5 ملايين و414 ألف سائح، بزيادة 16 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما احتلت ألمانيا المركز الثاني بمليونين و508 ألفا، بزيادة 16 بالمئة على أساس سنوي، وجاءت أوكرانيا ثالثا بـ799 ألف سائح، وبريطانيا في المركز الرابع بـ 686 ألفا و535 سائح.

وزار المدينة أيضا سياح من بلاد عدة؛ جاء 535 ألف سائح من بولندا، و424 ألفا من هولندا، و249 ألف سائح من رومانيا.