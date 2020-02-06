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الصين تخفض رسوم جمركية على منتجات أميركية

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 12:41

الصين تخفض رسوم جمركية على منتجات أميركية
من الاتفاق التجاري في واشنطن (أ.ب.)(أرشيفية)
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت لجنة الرسوم الجمركية في مجلس الدولة الصيني، اليوم الخميس، أن بكين ستبدأ اعتبارًا من 14 شباط/ فبراير الجاري، خفض معدلات الرسوم الإضافية على بعض المنتجات الأميركية.

جاء ذلك، وسط مساع لبكين لاستعادة العلاقة الطبيعية في مجال التجارة الخارجية مع الأسواق الأميركية، وبادرة حسن نية بعد أسابيع قليلة من توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

وبحسب قرار اللجنة الصادر اليوم في بيان، ستقلل هذه الخطوة نسبة الرسوم إلى النصف على المنتجات الأميركية في القائمة الخاضعة للرسوم الإضافية بنسبة 10 في المئة و 5 في المئة، كانت قد طبقت مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي.

بينما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن البضائع الأميركية التي ستخفض عليها الرسوم، هي جزء من إجراء سابق اتخذته بكين على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وذكرت شينخوا أن قرار الصين، أعقب إعلان الجانب الأميركي في 16 كانون ثاني/ يناير الماضي، تخفيض معدل الرسوم الجمركية الإضافية من 15 في المئة إلى النصف على منتجات صينية بقيمة 120 مليار دولار، يبدأ تنفيذها في 14 الجاري.

ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، في البيت الأبيض، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الجانبين.

ومنذ حزيران/ يونيو 2018، بدأت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، وشهدت تذبذبات بين تفاؤل تصاعد حدة التوترات، ما خلفت آثارا سلبية على مؤشرات النمو للاقتصاد العالمي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الرسوم الجمركية
#المنتجات الأميركية

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