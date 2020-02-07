  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

ارتفاع معدلات الفقر في بريطانيا

تاريخ النشر: 07/02/2020 - 11:07

ارتفاع معدلات الفقر في بريطانيا
(أ. ب.)
عرب ٤٨

ارتفعت نسبة الفقر في بريطانيا في صفوف العمال رغم تسجيل البطالة أدنى معدلاتها في 45 عاما، وفق ما أعلنت مؤسسة اجتماعية الجمعة داعية الحكومة الجديدة للتحرك.

وقالت مؤسسة "جوزف راونتري" إنه "على الرغم من زيادة نسبة التوظيف، إلا أن الفقر بين العمال ارتفع أيضا لأن أجور الناس وساعات العمل أو كليهما، غالبا ما لا تكون كافية".

وكشف تقرير المؤسسة حول وضع الفقر في المملكة المتحدة أن الفقر ارتفع بالنسبة للأطفال والمتقاعدين في السنوات الخمس الماضية.

وفي المجموع، فإن 14 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون في فقر، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أن شخصا واحدا أو أسرة يعتبر في فقر إذا كان مدخوله أقل من 60 بالمئة من معدل ما تكسبه الأسرة بعد احتساب كلفة الإسكان مثل الإيجار.

وقالت المؤسسة أن "الحكومة الجديدة لديها فرصة في جيل لإحراز تقدم تاريخي وتمكين الناس والمجتمعات من الارتقاء بالمستوى حقا".

وأضافت المديرة التنفيذية للمؤسسة، كلير اينسلي، أنه "لقد أحرزنا كأمة تقدما في السابق ويمكننا وعلينا القيام بذلك مجددا مع هذه الحكومة الجديدة وتسوية جديدة بعد بريكست".

وحقق حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، فوزا في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ ديسمبر.

بموازاة ذلك أظهرت أرقام رسمية أن نسبة البطالة في بريطانيا بلغت 3.8 بالمئة، في أدنى معدلاتها منذ 1975. وبلغت نسبة التوظيف معدلا قياسيا عند 76.3 بالمئة.

غير أن مؤسسة جوزف راونتري قالت إن 56 بالمئة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر ينتمون لعائلة بريطانية تعمل، مقارنة بـ39 بالمئة قبل 20 عاما.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#معدلات الفقر
#بريطانيا
#جونسون
#بريكست

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين تخفض رسوما جمركية على منتجات أميركية
الصين تخفض رسوما جمركية على منتجات أميركية

2020-02-06

تحدّيات اقتصاد الريع السياحي: قطاع السياحة في المغرب
تحدّيات اقتصاد الريع السياحي: قطاع السياحة في المغرب

2020-02-06

عجز الأردن الاقتصادي يُصعّب موقف الرفض من "صفقة القرن"
عجز الأردن الاقتصادي يُصعّب موقف الرفض من "صفقة القرن"

2020-02-05

الأكثر قراءة

حالة الطقس: انخفاض كبير على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض كبير على درجات الحرارة

2020-02-06
القدس: الاحتلال يعلن إصابة 12 جنديًا في عملية دهس

القدس: الاحتلال يعلن إصابة 12 جنديًا في عملية دهس

2020-02-06
شهيد برصاص الاحتلال في القدس

شهيد برصاص الاحتلال في القدس

2020-02-06
شهيد في جنين بمواجهات مع الاحتلال

شهيد في جنين بمواجهات مع الاحتلال

2020-02-06
نتنياهو يهاجم عباس ويحمله مسؤولية العمليات الأخيرة

نتنياهو يهاجم عباس ويحمله مسؤولية العمليات الأخيرة

2020-02-06