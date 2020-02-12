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ارتفاع أسعار بتكوين للقيمة الأعلى خلال أشهر

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 21:07

ارتفاع أسعار بتكوين للقيمة الأعلى خلال أشهر
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

حقّقت العملة الرقميّة "بتكوين" أعلى مستوياتها، اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت أسعارها، لأعلى مستوى منذُ أيلول/ سبتمبر، لتتجاوز مستوى 10 آلاف دولار، وفق ما أورد موقع "كوين تلغراف".

ودفعت هذه الزيادة في سعر العملة الرقمية، المصارف الألمانية لتقديم طلب من السلطات النقديّة الفدراليّة، بالسماح لها بتقديم الخدمات الماليّة للمُتعاملين في العملات الرقميّة.

وأوضح اتحاد البنوك الألمانية بأن البنوك قادرة على التعامل مع العملات ذاتِ المخاطر، بما تملكه هي من خبرة، ما يُشير إلى أنهم قادرون على التعاطي مع غسيل الأموال وجرائم ماليّة أخرى في ظلّ تسارع قوّة بتكوين.

وذكر الاتحاد أن البنوك الألمانية، ستبدأ في الأشهر المُقبلة، بالتعامل مع العملات الرقمية، لافتا إلى أنها قادرة على تقديم حلول للعملات المشفرة إلى جانب السندات والأسهم والأسهم التقليدية.

وتحتاج البنوك للحصول على ترخيص لتقديم خدمات حراسة الأصول الرقمية.

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة DLC، ستفين هيلدبراندت، إن "المبادرة تضع ألمانيا في المقدمة"، مضيفا أن "ألمانيا في طريقها إلى أن تصبح جنة، والمشروع الألماني سيكون لهُ الدور الرائد في تنظيم العملات المشفرة".

من جانبه، ذكر رئيس الاحتياط الفدرالي، جيروم باول، في تصريحات كان قد أدلى بها أمس الثلاثاء، أن "مشروع ’فيسبوك’ لإصدار عملة مشفرة تُدعى ليبرا، كان بمثابة صحوة حول إمكانية إصدار عملات رقمية بشكل سريع للغاية".

وأضاف باول أنه "لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي بحاجة إلى أجوبة حول هذا النوع من العملات في الولايات المتحدة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#البنك الألماني
#عملات رقمية
#بتكوين
#مصارف
#غسيل أموال

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