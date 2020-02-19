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سهم "أبل" يفقد 34 مليار دولار من قيمته بسبب كورونا

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 20:08

سهم "أبل" يفقد 34 مليار دولار من قيمته بسبب كورونا
(أ ب - أرشيفيّة)
عرب ٤٨

تراجعت القيمة السوقية لشركة "أبل" الأميركية بواقع 34 مليار دولار في ختام جلسة أمس الثلاثاء، إلى 1.395 تريليون دولار، مدفوعة بتأثيرات فيروس كورونا الذي ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عنه، لأكثر من ألفي حالة بالصين بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء، 136 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 المنقضية.

وأثّر الفيروس على أعمال الشركة في الصين وحول العالم، وتراجع سهم الشركة بنسبة 2.6 بالمئة في جلسة أمس الثلاثاء، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة الماضية، إذ كان الإثنين يوم عطلة في الأسواق الأميركية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبلغ سعر السهم الواحد في ختام جلسة الثلاثاء 319 دولارا، نزولا من إغلاق الجمعة الماضية البالغ 324.9 دولارا، بحسب بيانات الشركة الرسمية.

والإثنين، قالت الشركة الأميركية التي تصنع نسبة من أجهزتها وقطعها الذكية في السوق الصينية، إن فيروس كورونا أضر بأعمالها بنسبة فاقت توقعاتها.

وذكرت أن الفيروس وما نتج عنه من تعطيل لمختلف قطاعات الأعمال في الصين، قلل من حجم إنتاجها ومبيعاتها في السوق الصينية، "بل إن تذبذبا حصل في إمدادات هواتف آيفون".

وألمحت إلى أن الإيرادات المالية في الربع الأول من العام الجاري، لن تكون ضمن توقعات إدارة الشركة، وبينت: "الإيرادات المتوقعة لهذا الفصل لن تكون كما تلك المحققة في الربع الأخير 2019"، دون مزيد من التفاصيل.

والأربعاء، قالت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنها سجلت إضافة إلى الوفيات 1749 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أدنى حصيلة يومية للإصابات خلال أسبوع.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#القيمة السوقي
#شركة "أبل"
#فيروس كورونا
#الصين

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