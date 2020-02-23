بريطانيا تضغط باتجاه اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي

عرب ٤٨ / أ ف ب، رويترز

أعلنت رئاسة الوزراء في بريطانيا، أمس السبت، أنها ستسعى إلى التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، يشبه ذلك الذي أبرمته مع كندا، في حين صرّح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أنه "غير واثق" من إمكانية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع بريطانيا.

وقالت الرئاسة البريطانية إنها ستدفع بهذا الاتجاه عند بدء المحادثات الرسمية الشهر المقبل. وسيلتقي الوزراء يوم الثلاثاء للتوقيع على وثيقة تفويض تجاري رسمية ستحدد أهداف بريطانيا التفاوضية قبل نشرها يوم الخميس.

وقال مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داوننج ستريت في بيان إن "المملكة المتحدة أوضحت عدة مرات وستؤكد رغبتها في التوصل لاتفاق على غرار اتفاق كندا". وبدأ سريان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكندا بشكل مؤقت في 2017 ويستبعد معظم الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين ولكنه لا يفعل شيئا يذكر لتسهيل التجارة في الخدمات المالية وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد البريطاني.

وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن لبريطانيا التوصل لمثل هذا الاتفاق بعيدا عن قواعد الاتحاد وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق يوم السبت إنه لم يتضح ما إذا كان يمكن التوصل لاتفاق مثلما يريد بوريس جونسون بحلول نهاية العام.

وقال ماركون في لقاء مع صيادي سمك يشعرون بالقلق من أن يؤدي بريكست إلى حرمانهم من جزء كبير من وارداتهم "لست واثقا من أننا سنتوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية العام".

وأضاف "على كل حال ستصبح المفاوضات أكثر صعوبة لأنهم (البريطانيون) متشددون جدا"، موضحا أن "ماحصلنا عليه هو ألا نستثني صيد السمك من التفويض لكننا سنتعرض لضغوط" من قبل البريطانيين.

وتابع رئيس الدولة الفرنسي الذي كان يتحدث إلى ممثلين لصيادي السمك في معرض الزراعة أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون يملك ورقة بيده هي صيد السمك، وبهذه الورقة سيحاول الحصول على مدخل إلى السوق" الأوروبية.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير لكنها ملزمة تطبيق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر حتى نهاية العام الجاري. ويفترض أن يجري الجانبان خلال هذه الفترة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتوصل الأوروبيين والبريطانيين إلى اتفاق حول صيد السمك ينظم دخول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية وبالعكس بحلول 30 حزيران/يونيو، ليبدأ تطبيقه في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.