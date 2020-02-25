الذهب يتراجع عن ذروة 7 أعوام ومخاوف كورونا تكبح الخسائر

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء بعدما بلغ أعلى مستوى منذ سبعة أعوام تزامنًا مع تعافي الأسهم بعض الشيء، ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1648.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:05 بتوقيت جرينتش. وأما يوم الاثنين، ارتفع الذهب 2.8 في المئة إلى 1688.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير 2013.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 في المئة إلى 1650.60 دولار، واستقرت أسواق الأسهم الآسيوية نوعًا ما بعد انحسار موجة من عمليات البيع المبكرة.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى سبع حالات، الإثنين الماضي في حين تتعامل عدة دول في الشرق الأوسط مع أولى حالات الإصابة.

وأما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2637.25 دولار للأوقية.

أما الفضة فقد خسرت 0.7 في المئة إلى 18.50 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر أيلول في الجلسة السابقة واستقر البلاتين عند 963.52 دولار للأوقية.