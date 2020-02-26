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أسعار النفط تفقد مكاسب مجددا مع توسع دائرة كورونا

تاريخ النشر: 26/02/2020 - 09:42

أسعار النفط تفقد مكاسب مجددا مع توسع دائرة كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول

خسرت أسعار النفط الخام كافة مكاسبها المسجلة الأسبوع الماضي، وتراجعت اليوم الأربعاء، مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي، متأثرة بتوسع دائرة تفشي فيروس كورونا.

وبعد ارتفاعها إلى متوسط 59.6 دولارا بالنسبة لخام برنت الأسبوع الفائت، عاودت الأسعار للهبوط منذ مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسط مخاوف تأثر أكبر في الطلب على الخام.

وبحلول الساعة (07:18 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نيسان/ أبريل بنسبة 0.44 في المئة أو 24 سنتا إلى 54.03 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان/ أبريل بنسبة 0.24 في المئة أو 12 سنتا إلى 49.48 دولارا للبرميل.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، نفذت بلدان كالعراق والكويت وتركيا والأردن وقطر والإمارات وبلدان في الاتحاد الأوروبي، إجراءات وقيود على حدودها وحظر السفر أو استقبال الطيران المدني من عديد الدول؛ لمنع دخول الفيروس إلى أراضيها.

وأعلنت السلطات الصينية، أمس الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا، إلى ألفين و717 شخصا، وإصابة 79 ألفا و108 آخرين.

وقال وزير الطاقة السعودية، أمس الثلاثاء، عبد العزيز بن سلمان، إن الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" تطالب بعدم التهاون مع مخاطر فيروس كورونا، مضيفًا أن "كل مسألة خطيرة تظهر على الساحة العالمية يجب أخذها على محمل الجد"، وسط تأثيرات يحدثها الفيروس على معروض وأسعار النفط الخام".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أسعار النفط الخام
#فيروس كورونا
#خسارة مكاسب

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