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ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد جراء كورونا

تاريخ النشر: 03/03/2020 - 10:50

ارتفاع أسعار النفط بعد هبوط حاد جراء كورونا
(أرشيفية توضيحية)
عرب ٤٨ / الأناضول

ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط آمال بخفض إنتاج الخام من جانب تحالف "أوبك+"، بعد هبوط حاد للأسعار خلال الشهر الماضي.

وسيلتقي التحالف المؤلف من كبار منتجي الخام في المنظمة، إلى جانب منتجين مستقلين تقودهم روسيا، يومَي 5 - 6 آذار/ مارس الجاري، لبحث اتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي في 30 من ذات الشهر وينخفض الإنتاج بموجبه إلى 1.7 مليون برميل يومي.

وارتفعت فجر اليوم العقود الآجلة لخام القياس العالمي "مزيج برنت" تسليم أيار/ مايو بنسبة 1.32 في المئة أو 69 سنتا إلى 52.58 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان/ أبريل بنسبة 1.65 في المئة، أي بما يتراوح بين 78 سنتًا إلى 47.52 دولارًا للبرميل.

وتوقع بنك "أوف أمريكا غلوبال"، أمس الإثنين، بلوغ سعر برميل خام برنت 54 دولارًا في المتوسط خلال 2020، منخفضًا بقيمة 8 دولارات عن تقديراته السابقة البالغة 62 دولارًا للبرميل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أسعار عقود النفط
#أوبك+
#روسيا
#الخام
#مزيج برنت
#أوف أمريكا غلوبال
#النفط

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