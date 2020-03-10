  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

ترامب يناقش أزمة النفط مع الأمير محمد بن سلمان

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 15:58

ترامب يناقش أزمة النفط مع الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان، بهدف تناول موضوع "الطاقة العالمية" وعدة موضوعات إقليمية بعدما هزّ الهبوط الكبير في أسعار النفط الأسواق عالميا.

وجاء حديث الأمير محمد بن سلمان مع ترامب إثر اندلاع ما صار يعرف بـ"حرب الأسعار" في سوق النفط كرد سعودي على رفض روسيا وشركاتها اتفاق تخفيض إضافي في إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل.

وأوضح الناصر اليوم، في بيان لرويترز، أن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا، مضيفًا أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول نيسان/أبريل.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي، إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الرئيس الأميركي
#دونالد ترامب
#أسعار النفط

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بورصات الخليج تنتعش بعد أسابيع من الخسارة بسبب كورونا
بورصات الخليج تنتعش بعد أسابيع من الخسارة بسبب كورونا

2020-03-10

لبنان: تخلّف عن سداد الديون والسعي للمفاوضات
لبنان: تخلّف عن سداد الديون والسعي للمفاوضات

2020-03-10

واشنطن: إجراءات اقتصادية طارئة لمساعدة المتضرّرين من كورونا
واشنطن: إجراءات اقتصادية طارئة لمساعدة المتضرّرين من كورونا

2020-03-09

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50

2020-03-09
مصيدة غانتس للقائمة المشتركة

مصيدة غانتس للقائمة المشتركة

2020-03-09
ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟

ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟

2020-03-09
كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

2020-03-09
غانتس يتوجه رسميا لمركبات

غانتس يتوجه رسميا لمركبات "المشتركة".. باستثناء التجمع

2020-03-09