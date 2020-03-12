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أسعار النفط تهبط 4% بفعل زيادة الإنتاج وقيود الطيران

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 09:19

أسعار النفط تهبط 4% بفعل زيادة الإنتاج وقيود الطيران
(أرشيفية)
عرب ٤٨ / الأناضول

تراجعت أسعار عقود النفط الآجلة في تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بزيادة الإنتاج المرتقب من السعودية والإمارات، وقيود أميركية على حركة الطيران الأوروبية.

وقالت السعودية أمس الأربعاء إنها سترفع طاقة الإنتاج القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل حاليا، اعتبارا من نيسان/ أبريل، فيما أعلنت الإمارات أمس، قدرتها على زيادة إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميا من 3 ملايين.

في المقابل، تبدأ الولايات المتحدة اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة، تعليق السفر إلى أراضيها من أوروبا باستثناء بريطانيا، كأحد إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، ولمدة 30 يوما.

ومن شأن فرض قيود السفر، أن تخفض على نحو حاد، الطلب العالمي على وقود الطائرات خاصة من بلدان القارة الأوروبية، الأكثر نشاطا في حركة الطيران من وإلى الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أيار/ مايو بنسبة 4.02 بالمئة أو 1.45 دولارا، إلى 34.42 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان/ أبريل، بنسبة 4.09 بالمئة أو 1.35 دولارا إلى 31.61 دولارا للبرميل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تراجع
#أسعار عقود النفط
#قيود أميركية
#حركة الطيران الأوروبية

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