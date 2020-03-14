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"كورونا": انتعاش الأسهم الأميركية بعد إعلان ترامب حالة الطوارئ

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 08:26

"كورونا": انتعاش الأسهم الأميركية بعد إعلان ترامب حالة الطوارئ
وول ستريت (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

صعدت الأسهم الأميركية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة يوم أمس، الجمعة، بعد أن أعلن الرئيس، دونالد ترامب، حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار، وإن لم يحل ذلك دون خسائر أسبوعية حادة للمؤشرات الرئيسية.

وفي جلسة متقلبة، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من ستة بالمئة في المعاملات المبكرة ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55 بالمئة على المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترامب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض.

لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا ثمانية بالمئة على الأقل للأسبوع بأكمله.

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" 1985 نقطة بما يعادل 9.36 بالمئة ليصل إلى 23185.62 نقطة، وزاد "ستاندرد اند بورز" 230.38 نقطة أو 9.29 بالمئة مسجلا 2711.02 نقطة، وتقدم المؤشر "ناسداك" المجمع 673.07 نقطة أو 9.35 بالمئة إلى 7874.88 نقطة.

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#كورونا
#اقتصاد
#أميركا
#حالة طوارئ

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