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الذهب ينخفض مع التدافع نحو السيولة

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 11:40

الذهب ينخفض مع التدافع نحو السيولة
(Pixabay)
عرب ٤٨

سجلت أسعار الذهب انخفاضا اليوم الإثنين، متأثرة بعزوف الناس عن الاستثمار به، والتدافع نحو السيولة بهدف تعويض خسائر في الأسهم جرّاء إجراءات اتخذتها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كوفيد-19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1612.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 9:35 صباحا، بعد أن هبط بـ0.7 في المئة يوم الجمعة. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1643.70 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي السوق لدى "سي إم سي ماركتس"، مايكل مكارثي: "كلما تفاقم الموقف كلما تعززت الصلة بين الأسهم والذهب، بسبب أنه إذا حدث المزيد من التدهور الاقتصادي فإنه سيدفع الذهب للهبوط مع أسواق الأسهم".

وتراجعت الأسهم الآسيوية وتلقت أسعار النفط ضربة أخرى بفعل مخاوف من أن الإغلاق المرتبط بالتفشي قد يستمر لأشهر.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الوباء دفع بالفعل الاقتصاد العالمي صوب الركود وإنه يجب على الدول الاستجابة بإنفاق "ضخم للغاية" لتجنب سلسلة من عمليات الإفلاس والتخلف عن سداد الدين بالأسواق الناشئة.

ومما ضغط على الذهب أيضا أن توقف تراجع الدولار والذي تزامن مع عزوف أوسع نطاقا عن المخاطر، بعد أن ارتفعت العملة الأميركية في ظل تدافع على السيولة ثم تراجعت بعد أن دشنت البنوك المركزية إجراءات غير مسبوقة على صعيد السيولة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 2253.74 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3.5 في المئة إلى 715.36 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 4.2 في المئة إلى 13.86 دولار.


#الذهب
#الأسواق
#الأسهم
#كورونا

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