الولايات المتحدة تحث السعودية وروسيا للاتفاق بشأن "أوبك"

أبلغ وزير الطاقة الأميركي دان برويليت المسؤولين التنفيذيين بصناعة النفط مساء أمس، الجمعة، بأنّ الولايات المتّحدة لا تفاوض السعودية أو روسيا بشأن اتفاق لخفض إنتاج النفط، بل تريد من الطّرفين التّوصّل إلى اتفاق فيما بينهما، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر .

وتحدث برويليت مع المنتجين المستقلين والأعضاء الآخرين في صناعة النفط بشكل أوسع، بعد فترة وجيزة من لقاء الرئيس دونالد ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط الكبيرة في البيت الأبيض لبحث تهديد الهبوط الحاد في أسعار النفط بإرباك أعمالهم .

وقال برويليت إن البيت الأبيض يشجع روسيا والسعودية على التوصل لاتفاق قائلا إن ترامب متفائل بإمكان التوصل لاتفاق خلال بضعة أيام.

وتراجع الطلب على النفط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب أسعار بين السعودية وروسيا، فيما أدى هبوط الطلب بالإضافة إلى زيادة المعروض الناجم عن حرب الأسعار إلى هبوط أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأميركي 54 في المئة .ونقل المصدر عن مسؤولي البيت الأبيض قولهم أيضا إن ترامب طلب من وزيري الطاقة والخزانة إيجاد سبل تحسين السيولة لقطاع النفط بشكل فوري وقد يتضمن ذلك تخفيف المعايير المصرفية لتوفير ائتمانات أكبر لشركات النفط.

وقالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إنها تريد خفض الولايات المتحدة إنتاجها من أجل أن تخفض المنظمة إنتاجها. وخفضت روسيا ودول أخرى إنتاجها ثلاث سنوات في حين ارتفع الإمدادات الأميركية لمستوى قياسي مما ساعدها على كسب حصة سوقية من مبيعات النفط .