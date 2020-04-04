  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

الولايات المتحدة تحث السعودية وروسيا للاتفاق بشأن "أوبك"

تاريخ النشر: 04/04/2020 - 09:03

الولايات المتحدة تحث السعودية وروسيا للاتفاق بشأن "أوبك"
توضيحية (من الأرشيف- أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز

أبلغ وزير الطاقة الأميركي دان برويليت المسؤولين التنفيذيين بصناعة النفط مساء أمس، الجمعة، بأنّ الولايات المتّحدة لا تفاوض السعودية أو روسيا بشأن اتفاق لخفض إنتاج النفط، بل تريد من الطّرفين التّوصّل إلى اتفاق فيما بينهما، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر .

وتحدث برويليت مع المنتجين المستقلين والأعضاء الآخرين في صناعة النفط بشكل أوسع، بعد فترة وجيزة من لقاء الرئيس دونالد ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط الكبيرة في البيت الأبيض لبحث تهديد الهبوط الحاد في أسعار النفط بإرباك أعمالهم .

وقال برويليت إن البيت الأبيض يشجع روسيا والسعودية على التوصل لاتفاق قائلا إن ترامب متفائل بإمكان التوصل لاتفاق خلال بضعة أيام.

وتراجع الطلب على النفط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب أسعار بين السعودية وروسيا، فيما أدى هبوط الطلب بالإضافة إلى زيادة المعروض الناجم عن حرب الأسعار إلى هبوط أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأميركي 54 في المئة .ونقل المصدر عن مسؤولي البيت الأبيض قولهم أيضا إن ترامب طلب من وزيري الطاقة والخزانة إيجاد سبل تحسين السيولة لقطاع النفط بشكل فوري وقد يتضمن ذلك تخفيف المعايير المصرفية لتوفير ائتمانات أكبر لشركات النفط.

وقالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إنها تريد خفض الولايات المتحدة إنتاجها من أجل أن تخفض المنظمة إنتاجها. وخفضت روسيا ودول أخرى إنتاجها ثلاث سنوات في حين ارتفع الإمدادات الأميركية لمستوى قياسي مما ساعدها على كسب حصة سوقية من مبيعات النفط .


#الولايات المتحدة
#روسيا
#السعوية
#أوبك
#خفض الإنتاج

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: نقص الغذاء يتهدد الدول المعتمدة على استيراده
كورونا: نقص الغذاء يتهدد الدول المعتمدة على استيراده

2020-04-03

البطالة تتفجر في الولايات المتحدة وتنذر بمواجهة سياسيّة
البطالة تتفجر في الولايات المتحدة وتنذر بمواجهة سياسيّة

2020-04-03

بعد اتصال ترامب: السعودية تدعو لاجتماع نفطي عاجل
بعد اتصال ترامب: السعودية تدعو لاجتماع نفطي عاجل

2020-04-02

الأكثر قراءة

إصابات كورونا ترتفع في البلدات العربية بنسبة 31.2% في يوم واحد

إصابات كورونا ترتفع في البلدات العربية بنسبة 31.2% في يوم واحد

2020-04-03
السنوار مُهدّدًا:

السنوار مُهدّدًا: "سنقطع النفس عن 6 مليون صهيوني وسنأخذ ما نريده خاوة"

2020-04-03
فلسطيني يعيش في

فلسطيني يعيش في "قفص" داخل مستوطنة

2020-04-03
انفجار سيارة في الطيرة ونجاةُ شابين

انفجار سيارة في الطيرة ونجاةُ شابين

2020-04-03
تقرير: خيارات نتنياهو للتهرب من محاكمته

تقرير: خيارات نتنياهو للتهرب من محاكمته

2020-04-03