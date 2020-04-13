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السعودية: حفض الإنتاج الفعلي للنفط سيصل إلى 19.5 مليون برميل يوميا

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 17:35

السعودية: حفض الإنتاج الفعلي للنفط سيصل إلى 19.5 مليون برميل يوميا
عبد العزيز بن سلمان (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الخفض الفعلي لإنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+ ومنتجين آخرين تعهدوا بتقليص الإنتاج، سيتجاوز 19.5 مليون برميل يوميًا.

وذكر الوزير السعودي في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، عقده اليوم الإثنين، أن بلدان مجموعة العشرين المنتجة للنفط، ستخفض إنتاجها بمقدار 3.7 ملايين برميل يوميا.

بينما ستقوم بلدان أخرى بزيادة مشترياتها للنفط بمقدار 200 مليون برميل في الشهرين القادمين، لبناء احتياطيات البلدان من الخام.

والأحد، أعلنت عدة دول نفطية في تحالف أوبك+، عن إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين برميل يوميا.

ويتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، و300 ألف برميل يوميا قالت شركات نفط أميركية أنها ستخفضها من جانبها.

ويدخل قرار الخفض اعتبارا من مطلع أيار/ مايو، ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، مطلع 2021 حتى نيسان/ أبريل 2022.

وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده قد تعمق خفض الإنتاج من جانبها، في حال رأت ضرورة لذلك، إذ سيبلغ إنتاجها مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ 8.5 ملايين برميل يوميا.


#النفط
#فيروس كورونا
#أوبك بلاس
#خفض إنتاج

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