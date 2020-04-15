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أسعار النفط سجلت تراجعا… بالرغم من اتفاق "أوبك بلوس"

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 10:54

أسعار النفط سجلت تراجعا… بالرغم من اتفاق "أوبك بلوس"
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

سجّلت أسعار النفط تراجعًا إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، وسط شكوك التجار بنجاعة اتفاق "أوبك بلوس" على دعم السوق إثر أزمة جائحة "كورونا" الحالية.

واتفقت منظمة "أوبك" يوم الأحد مع منتجين مستقلين للنفط بينهم روسيا، على تخفيض قدر إنتاج الخام حتى 10 ملايين برميل يوميًا في أيار/ مايو و حزيران/ يونيو المقبلين، لكن أسعار النفط ما زالت تسجّل تراجعًا، وفقًا لصحيفة "فایننشال تایمز" البريطانية.

وتراجعت أسعار نفط برنت (خام نفطيّ مُعد لتسعير ثلثيّ إنتاج النفط العالمي) في تعاملات الأربعاء الصباحية، مدفوعة بتصاعد التخوفات العالمية من هبوط الطلب على الخام، في ظل تسارع تفشي الفيروس التاجي عالميًا.

وتوقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري، في أسوأ نسبة منذ الكساد الكبير عام 1930.

وذكر الصندوق في بيان صحفي مرفق بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن الوصول إلى نهاية لتفشي الفيروس بحلول الربع الثاني من العام الجاري، سيعني نموًا في الاقتصاد العالمي خلال 2021 بنسبة 5.8%.

ولم يحسّن اتفاق تحالف "أوبك بلوس" الذي تم التوصل له، الأحد الماضي، من أسعار النفط الخام، إذ ما تزال الأسواق ترى في تفشي الفيروس، الخطر الأكبر في الطلب على الخام.

بالمقابل صعدت البورصات الخليجية بشكل جماعيّ في نهاية تداولات الاتفاق، بقيادة الكويت ودبي مدفوعة بأمرين؛ توقيع اتفاق نفطي، وتحسن في أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر السوق الأول في الكويت 4.15%، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.8%، وزادت سوق البحرين بنسبة 2%.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 1.7%، وصعدت بورصة قطر بنسبة 1.09% وارتفعت بورصة السعودية، بنسبة 1.03%، مع صعود أسهم "مصرف الراجحي" الأكبر وزنا في السوق 1.3%.


#فيروس كورونا
#الخليج
#أوبك
#أسعار النفط

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