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اقتصاد أوروبا سيحتاج لـ500 مليار يورو للتعافي من كورونا

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 13:20

اقتصاد أوروبا سيحتاج لـ500 مليار يورو للتعافي من كورونا
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

صرّح مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، كلاوس ريجلينج، اليوم الأحد، أن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو، لتمويل تعافيها الاقتصادي من أزمة تفشي وباء كورونا.

وقال ريجلينج في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية نُشرت اليوم الأحد، إن "أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن "من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضًا استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص".

واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري، على شبكات أمان للدول، والشركات، والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو، وأجمعوا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5% هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، دون الاتفاق على المبلغ اللازم وكيفية جمعه.

وسيعقد زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس القادم، مؤتمرًا عبر البث المباشر لمناقشة اقتراض لمفوضية الأوروبية من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل، ثم إقراض الدول الأعضاء بهدف تحقيق فعالية أكبر.


#الاقتصاد العالمي
#الاتحاد الأوروبي
#المفوضية الأوروبية
#كورونا المستجد

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