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إعداد خطة أميركية مكسيكية كندية لإنعاش صناعة السيارات

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 13:49

إعداد خطة أميركية مكسيكية كندية لإنعاش صناعة السيارات
(أ. ب.)
عرب ٤٨

تعمل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على وضع خطة لإنعاش قطاع صناعة السيارات المتعثر حاليا جراء وباء "كوفيد-19"، على ما أعلنت الحكومة المكسيكية يوم أمس، الجمعة.

وأوضحت المكسيك، التي تعول على هذا القطاع الصناعي، في بيان أن سلطات الدول الثلاث تعتزم وضع "معايير وخطوط رئيسية وبروتوكولات وشروط ينبغي احترامها لتحقيق الانتقال بنجاح إلى استئناف النشاطات الإنتاجية في صناعة السيارات"، مشددة على وجوب "حماية الصحة".

وسيتم توضيح الخطة خلال الأيام المقبلة وستستخدم أيضا لإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى غير أساسية متوقفة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.

والمكسيك هي من أكبر الدول المصدرة للسيارات في العالم وتضم مصانع لمجموعات مثل فورد وفولكس فاغن وأودي.

واحتل قطاع السيارات حيزا كبيرا من المحادثات التي جرت بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا للتوصل إلى وضع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين الدول الثلاث، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة تغييرات في قواعد قطاع صناعة السيارات لتحفيز الوظائف في الولايات المتحدة، وتفرض أجورا أعلى لعمال هذا القطاع المكسيكيين.


#أميركا
#المكسيك
#كندا
#صناعة السيارات
#فيروس كورونا

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