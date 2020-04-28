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شركة النفط البريطانية "بي بي" تخسر 4.4 مليار دولار

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 17:36

شركة النفط البريطانية "بي بي" تخسر 4.4 مليار دولار
(Pixabay)
عرب ٤٨/ أ ف ب

خسرت شركة النفط البريطانية "بي بي"، في الفصل الربع الاول من العام الجاري، 4.4 مليار دولار على خلفية انهيار أسواق النفط متأثرةً بتوقف النشاط العالمي وتدابير السيطرة على انتشار وباء كورونا حول العالم.

وكشف مدير عام شركة "بي بي"، برنار لوني، أن "قطاعنا يعاني من صدمات في العرض والطلب بمستوى غير مسبوق"، موضحًا أن الانخفاض الكبير في الطلب، بسبب العزل والقيود على التنقل، أدى إلى امتلاء قدراتها التخزينية وانهيار الأسعار، ويُذكر أن "بي بي" حققت العام السابق ربحًا صافيًا قدره 2.9 مليار دولار.

وزاد انهيار سعر الخام الأميركي إلى ما دون الصفر في نيسان/ أبريل الأمور سوء، إذ تتأثر "بي بي" بالسوق الأميركي منذ أن اشترت شركة "بي أتش بي" الأميركية أصولها في النفط الصخري مقابل 10 مليارات دولار في عام 2018.

وقالت المجموعة إن جهود أوبك وشركائها بخفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل في اليوم، لن تسهم على المدى القصير بإعادة التوازن إلى السوق، مضيفةً أنها تنتظر أن ينخفض إنتاجها أكثر في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول، في الوقت الذي تباطأت فيه عمليات التكرير أيضًا.

وأعلنت المجموعة إثر تراجع إنتاجها بنسبة 2.8% مقارنة مع العام الماضي، وهبوطه إلى 3.7 مليون برميل في اليوم، أنها ستخفض تكاليفها الاستثمارية التي تساوي 12 مليار دولار هذا العام بنسبة 25%.

وأدخلت المجموعة برنامج توفير بقيمة 2.5 مليار دولار إلى حيز التنفيذ حتى أواخر عام 2021، وعززت ميزانيتها التي بلغت 32 مليار دولار في أواخر آذار/ مارس، عبر تسهيلات في الديون والقروض الإلزامية.


#فيروس كورونا
#النشاط العالمي
#الأزمة الاقتصادية
#سوق النفط
#الخام الأميركي

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