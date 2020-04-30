سعر البرميل الأميركي يرتفع نحو 18 دولارا

عرب ٤٨ / أ ف ب

ارتفع سعر برميل النفط الأميركي أكثر من 16 بالمئة في المبادلات في آسيا، اليوم الخميس بعدما كشفت أرقام تحسن الطلب وزيادة المخزونات بمقدار اقل مما كان متوقعا في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف بنسبة 16,4 بالمئة ليبلغ 17,53 دولارا في المبادلات في آسيا، بعد زيادة تجاوزت ربع قيمته، أمس الأربعاء.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 10,4 بالمئة على 24,90 دولارا.

وبعد تراجع تاريخي خلال نيسان/ أبريل بسبب انهيار الطلب وفائض العرض، جاءت أرقام الوكالة الأميركية لأنباء الطاقة مطمئنة.

لم ترتفع مخزونات الخام أكثر من تسعة ملايين برميل خلال أسبوع في 24 نيسان/ أبريل، لتبلغ 527,6 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون أن يبلغ هذا المخزون 11,7 مليون برميل إضافي، أما مخزون الوقود، فقد انخفض 3,7 ملايين برميل، بينما كانت تقديرات المحللين تتحدث عن 2,5 مليون.

وقال الخبير في مجموعة "أواندا"، إدوارد مويا، إن المستثمرين "يراهنون على أن الطلب سيواصل تحسنه بينما ستجبر مستويات الإنتاج العالمي على التراجع بما أن قدرات التخزين تستنفذ".

ويدخل الاتفاق بين الدول المنتجة على خفض بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا، حيز التنفيذ الجمعة، ويبدو أن بعض الدول بدأت تخفف وتيرة الإنتاج.

وأعلنت النرويج أكبر منتج للمحروقات في غرب أوروبا، أمس الأربعاء خفض إنتاجها النفطي حتى نهاية العام.

وتأثر سعر برميل النفط أيضا بأجواء التفاؤل التي سادت أسواق الأسهم بعد الإعلان عن نتائجه أولية مشجعة لاختبار علاج لكوفيد-19.

وأعلن مختبر "غيلياد ساينس" الأميركي أن عقار رمديسيفير الذي ينتجه كانت نتائجه "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19 في أول تجربة سريرية مع أنه لم ينشر الدراسة كاملة.

وقال المحلل في مجموعة "أكسيكورب"، ستيفن إينيس إنه "نبأ إيجابي جدا للسوق النفطية العالمية بما أنه يسمح بتوقع انتعاش أسرع للطلب العالمي".