الدولار يرتفع متأثرا بالتوتر التجاري الأميركي الصيني

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الإثنين، مقابل معظم العملات في ظل تجدد التوتر التجاري الأميركي الصيني، مع اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط اتهامات من واشنطن لبكين بمسؤولية مزعومة عن انتشاره.

وفي أحدث التعاملات، نزل اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.0932 دولار. وفقد الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة ليسجل 1.2442 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملات الاسكندنافية المنكشفة علي مخاطر التجارة العالمية. ونزلت الكرونة السويدية 0.6 بالمئة إلى 9.8995 مقابل الدولار وفقدت الكرونة النرويجية 0.8 لتسجل 10.3975 للدولار.

لكن أكبر حركة في أسواق العملة كانت لليوان الصيني الذي انخفض لأقل مستوى في ستة أسابيع عند 7.1555 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية ثم استقر في أحدت سعر له عند 7.1380.

وكانت العملة اليابانية، وهي الملاذ الآمن الأهم، العملة الوحيدة الرئيسية التي ارتفعت أمام الدولار وسجلت زيادة 0.2 بالمئة إلى 106.71 ين للدولار.