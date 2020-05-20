أسعار النفط ترتفع بالرغم من ضغوطات كورونا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام قليلا في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط آمال بزيادة الطلب على الخام، لكن وبسبب ضغوطات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي النشاط الصناعي العالمي تأثر بشكل كبير.

وأعلنت غالبية اقتصادات العالم اعتبارا من منتصف الشهر الماضي، تخفيفا تدريجيا في إجراءات غلق أسواقها، كمحاولة للتعايش مع الفيروس واستعادة النشاط الاقتصادي.

وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تموز/ يوليو بنسبة 0.14 في المئة أو 5 سنتات إلى 34.70 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم تموز/ يوليو، بنسبة 0.10 في المئة أو 3 سنتات إلى 31.98 دولارا للبرميل.

ويأمل منتجو النفط، إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض ثان على التوالي في مخزونات الخام محليا عن الأسبوع الماضي، ما يعني تعافيا في الطلب داخل السوق الأميركية، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وأظهرت البيانات الأولية للمخزونات صدرت، أمس الثلاثاء، عن معهد البترول في الولايات المتحدة، عن هبوط المخزونات بمقدار 4.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 15 أيار/ مايو الجاري، إلى 521.3 مليون برميل.