  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

التوتر الأميركي الصيني بشأن هونغ كونغ يرفع الدولار

تاريخ النشر: 25/05/2020 - 11:59

التوتر الأميركي الصيني بشأن هونغ كونغ يرفع الدولار
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

تأثر الدولار الأميركي اليوم الإثنين، بشكل إيجابي من تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين مع توجه الأخيرة نحو بسط سيطرة إضافية على هونغ كونغ.

وارتفع الدولار في أعقاب هذه التوترات إذ لجأ المستثمرون نحو عملات الملاذ الآمن، التي ازداد الطلب عليها.

ونزل اليوان والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع تأثر أسواق النقد الأجنبي بالعزوف عن المخاطرة.

وتراجع الجنيه الاسترليني بعد مطالبة أعضاء في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، باستقالة مساعد بارز له خالف قيود السفر خلال إجراءات العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن خطة الصين فرض قانون أمني على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، قد يقود لفرض عقوبات أميركية على الصين مما قد يغذي التوتر الذي يشوب بالفعل العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المدير العام للبحوث لدى معهد الأبحاث "جايتامي.كوم"، تاكويا كاندا، في طوكيو، إن "مبعث القلق الأكبر هو التوتر بين الولايات المتحدة والصين. الأوضاع كانت سيئة بالفعل، ومن المرجح أن تزداد سوءا بسبب قانون هونج كونج الأمني. يدعم هذا تداولات تحاشي المخاطرة، وهو شيء إيجابي للدولار والين".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الولايات المتحدة
#الصين
#الدولار
#فيروس كورونا
#هونغ كونغ

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

توازن في أسعار النفط وسط ترقب التوتر الصيني الأميركي المتصاعد
توازن في أسعار النفط وسط ترقب التوتر الصيني الأميركي المتصاعد

2020-05-25

أسعار أسواق السكر تتهاوى بعد أزمة النفط الناجمة عن كورونا
أسعار أسواق السكر تتهاوى بعد أزمة النفط الناجمة عن كورونا

2020-05-23

كورونا: شركة "هيرتز" لتأجير السيارات تُعلن إفلاسها بالولايات المتحدة
كورونا: شركة "هيرتز" لتأجير السيارات تُعلن إفلاسها بالولايات المتحدة

2020-05-23

الأكثر قراءة

مقتل نيفين عمراني بالنقب: لائحة اتّهام بحقّ 3 من أسرتها وكشفُ تفاصيل

مقتل نيفين عمراني بالنقب: لائحة اتّهام بحقّ 3 من أسرتها وكشفُ تفاصيل

2020-05-24
بعد 3 سنوات من الدراما.. نتنياهو يواجه فساده أمام المحكمة

بعد 3 سنوات من الدراما.. نتنياهو يواجه فساده أمام المحكمة

2020-05-24
نتنياهو يمثل للمحاكمة:

نتنياهو يمثل للمحاكمة: "استهدافي شخصي وسياسي"

2020-05-24
البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

البلاد تتخفّف من كورونا: عودة القطارات قريبا وزيادة سعة الحافلات

2020-05-24
قنابل مضيئة بين الجولان المحتل والقنيطرة

قنابل مضيئة بين الجولان المحتل والقنيطرة

2020-05-24