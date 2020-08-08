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توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب

تاريخ النشر: 08/08/2020 - 00:04

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

وبعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة)، انخفض بحلول ساعات مساء يوم الجمعة، انخفاضًا بنسبة 1.4 بالمئة ليستقر عند 2033.89 دولار.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بانخفاض اثنين بالمئة لتسجل 2028 دولارا للأوقية.

انتعش الدولار من قاع عامين بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأميركية غير الزراعية زادت 1.763 مليون في تموز/ يوليو مقابل زيادة قياسية عند 4.971 مليون في يونيو حزيران وبسبب تجدد التوتر الأمريكي الصيني.

ومما زاد الضغط على الذهب، تعثر حزمة مساعدات أميركية جديدة مرتبطة بفيروس كورونا.

وقال المحلل لدى "إي دي آند إف مان كابيتال ماركتس إنه "بمجرد اتفاقهم على التحفيز، سيكون ذلك سلبيا بالنسبة للدولار. الاقتصاد العالمي لا يزال في تذبذب شديد، ونتيجة لذلك سنجد مزيدا من المال السهل، لذا فإن كل ذلك سلبي بالنسبة للذهب".

لكنه أضاف أن الذهب ما زال بإمكانه إنهاء العام عند ما بين 2200 و2300 دولار.

وربح المعدن النفيس 34 بالمئة هذا العام في ظل تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19، وهو ما أضر بالاقتصادات العالمية ودفع إلى إجراءات تحفيز غير مسبوقة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 28.07 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2013 عند 29.84 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، زادت 15.5 بالمئة.

وتراجع البلاتين 4.1 بالمئة إلى 957.36 دولار، في حين نزل البلاديوم 2.9 بالمئة إلى 2156.97 دولار.

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#الذهب
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