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"لورا" يخفّض أسعار النفط

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 17:14

"لورا" يخفّض أسعار النفط
الإعصار لورا (أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول

انخفضت أسعار النفط اليوم، الجمعة، مع تجاوز الأسواق صدمة إعصار "لورا" الذي ضرب السواحل الجنوبية للولايات المتحدة، وأدى الى توقف معظم الإنتاج في خليج المكسيك.

وبحلول ساعات ما بعد الظهر، كانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني عند 45.55 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات أو بنسبة 0.1 بالمئة عن إغلاق الجلسة السابقة.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر/تشرين الأول 5 سنتات أو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 43 دولار. وأظهرت الأسعار استقرارا منذ بدء التعاملات، وتحركت في نطاق ضيق لم يتجاوز 40 سنتا.

وكانت السلطات الأميركية خفضت، فجر أمس الخميس، مستوى خطورة الإعصار "لورا" الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا، من 4 الى 2.

وتجاوز الأعصار خليج المكسيك، حيث تتركز صناعة النفط الأميركية، دون ان تحدث ضررا بالمنشآت النفطية.

تحسبا للإعصار، خفض منتجو النفط الأميركيون 1.56 مليون برميل يوميا من الخام تعادل 83 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، وخفضت تسع مصاف إنتاجها بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، تعادل 15 بالمئة من طاقة التكرير في الولايات المتحدة، لكنها بدأت باستئناف العمل بعد مرور الإعصار.

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