بورصة الخليج: تباين بأداء مؤشرات الأسهم جراء ارتفاع أسعار النفط

تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية مع ارتفاع أسعار النفط الخام، الخميس، إذ ارتفعت في أربع بقيادة الكويت، وانخفضت في ثلاث بقيادة دبي.

وارتفعت أسعار الخام شديدة التأثير على بورصات المنطقة، بدعم من التفاؤل بشأن خطة تحفيز أميركية جديدة، وتقدم في محادثات اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأيضا لانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول ساعات المساء، كانت عقود خام برنت القياسي، تسليم شباط/ فبراير تتداول مرتفعة 6 سنتات أو بنسبة 0.12 بالمئة، عند 51.14 دولارا للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الأميركي الوسيط، تسليم كانون الثاني/ يناير، 6 سنتات أو بنسبة 0.13 بالمئة، إلى 47.88 دولارا للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية "تداول" 0.11 بالمئة إلى 8711.58 نقطة، مدفوعا بخسائر قيادية في قطاعي البنوك والهيدروكربون.

وانخفض سهما "أرامكو" و"سابك" بنسبة 1.12 و0.39 بالمئة على الترتيب، وخسر سهما بنكي "الأهلي التجاري" و"السعودي الفرنسي" بنسبة 1.86 و1.36 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.35 بالمئة إلى 2550.29 نقطة، مدفوعا خصوصا بانخفاض سهمي بنكي "دبي التجاري" و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 2.6 و0.93 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.36 بالمئة إلى 5135.22 نقطة، مدعوما بارتفاع سهمي "الدار العقارية" و"بنك أبوظبي الأول" بنسبة 1.24 و1.04 بالمئة على الترتيب.

وسجل المؤشر الأول في سوق الكويت مكاسب قوية بنسبة 1.22 بالمئة وأغلق على 6176.32 نقطة، بدعم من سهمي بنكي "الكويت الوطني" و"بوبيان" بنسبة 2.74 و0.35 بالمئة.

وفي قطر، استقر مؤشر البورصة مع انخفاض طفيف بنسبة 0.02 بالمئة وأغلق على 10478.61 نقطة، وتأثر المؤشر بتراجع سهمي" بنك قطر الوطني" و"صناعات قطر" بنسبة 1.43 و1.18 بالمئة.

وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.32 بالمئة إلى 3612.83 نقطة، مدعوما خصوصا بارتفاع أسهم القطاع المالي بقيادة بنك "إتش إس بي سي" الذي زادت مكاسبه على واحد بالمئة.

وانخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1493.41 نقطة، وقاد الخسائر سهما "إثمار القابضة" و"مصرف السلام" منخفضين بنسبة 2.6 و1.28 بالمئة على الترتيب.