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ارتفاع صادرات النفط العراقي في كانون الأول المنصرم

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 17:20

ارتفاع صادرات النفط العراقي في كانون الأول المنصرم
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ والأناضول

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت بمقدار 137 ألف برميل يوميا في كانون الأول/ ديسمبر مقارنة مع تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبلغ متوسط صادرات العراق النفطية في ديسمبر مليونين و846 ألف برميل يوميا، مرتفعة من مليونين و709 آلاف برميل يوميا في نوفمبر.

وأفادت نشرة لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" نشرتها الوزارة على موقعها، إن كمية الصادرات من النفط الخام في ديسمبر الماضي بلغت حوالي 88 مليون و212 ألف برميل، مرتفعة من 81 مليون و270 ألف برميل في تشرين الثاني.

وفقا للنشرة الإحصائية بلغ مجموع الكميات المصدرة من وسط وجنوبي العراق في ديسمبر حوالي 85 مليون و196، مقابل 3 ملايين و16 ألف برميل من حقول كركوك في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

ولفتت النشرة إلى أن إيرادات العراق من صادراته النفطية في كانون الأول بلغت حوالي 4 مليارات و213 مليون دولار، بمعدل سعر البرميل الواحد 47.765 دولار.

وقبل أن يبدأ العراق خفض إنتاجه استجابة لاتفاق مجموعة "أوبك+"، كانت الصادرات العراقية من النفط تتراوح بين 3.3 و3.5 مليون برميل يوميًا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العراق
#نفط
#صادرات

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