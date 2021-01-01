  2. اقتصاد
  3. اخبار وتقارير

بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينيّة

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 16:00

بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينيّة
وول ستريت (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

بدأت بورصة نيويورك، اليوم الجمعة، عملية شطب ثلاث شركات اتصالات صينية، سعيا للامتثال لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترامب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.

يأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مسائل خلافية تتراوح من التجارة وفيروس كورونا إلى هونغ كونغ وشينجيانغ.

وذكرت البورصة في بيان، الجمعة، أنّ التجارة في "تشاينا موبايل كوميونيكيشنز" وشركة "تشاينا للاتصالات" وشركة "تشاينا يونيكوم" (هونغ كونغ) المحدودة ستنتهي في غضون الأسبوع المقبل رهنا بتسوية المعاملات.

في تشرين الثاني/نوفمبر، وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يُعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.

وأدرج الأمر 31 شركة قال إن الصين تستخدمها من أجل "الاستغلال المتزايد" لرأس المال الاستثماري الأميركي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.

جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية، التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.

يحظر أمر ترامب على الشركات والأفراد الأميركيين امتلاك أسهم في 31 شركة.

وحينها، قال مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، إن الأمر سيمنع الأميركيين من تقديم رأس مال سلبي عن غير قصد للشركات الصينية، المدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم، التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.

تحت شعار "أمريكا أولاً"، صوّر ترامب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديموقراطية العالمية، وشنّ حربًا تجارية ضدها، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية، وألقى باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.

وقامت العديد من مؤشرات الاسهم الأخرى مثل ناسداك وداو جونز بحذف العديد من الشركات الصينية من قوائمها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بورصة
#الصين
#الولايات المتحدة

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بورصة الخليج: هبوط أسهم الطاقة والمال عقب تفجيرات عدن
بورصة الخليج: هبوط أسهم الطاقة والمال عقب تفجيرات عدن

2020-12-31

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارية الأربعاء
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارية الأربعاء

2020-12-29

2020 تُعزز نفوذ وسلطة شركات التكنولوجيا العالمية الضخمة
2020 تُعزز نفوذ وسلطة شركات التكنولوجيا العالمية الضخمة

2020-12-28

الأكثر قراءة

428 شخصًا ممّن تلقوا لقاح كورونا أصيبوا بالمرض.. لماذا؟

428 شخصًا ممّن تلقوا لقاح كورونا أصيبوا بالمرض.. لماذا؟

2020-12-31
طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

طولكرم: مصرع امرأة وإصابة آخرين إثر حادث سير

2020-12-31
صراعات داخل

صراعات داخل "يهدوت هتوراة" قد تؤثر على نتائج الانتخابات

2020-12-31
تفكيك المشتركة في مصلحة إسقاط نتنياهو!

تفكيك المشتركة في مصلحة إسقاط نتنياهو!

2020-12-31
ليفي: ستتوقف حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا لمدة أسبوعين

ليفي: ستتوقف حملة التطعيم ضد كورونا مؤقتا لمدة أسبوعين

2020-12-31