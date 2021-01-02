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عملة "بيتكوين" لأول مرة تتخطى قيمتها الـ30 ألف دولار

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 17:58

عملة "بيتكوين" لأول مرة تتخطى قيمتها الـ30 ألف دولار
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب

تخطّت قيمة عملة "بيتكوين" الافتراضية، عتبة الـ31 ألف دولار، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ أن خرجت إلى النور عام 2008.

وبلغت قيمة بتكوين 31,502,77 دولارًا، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وكانت قيمة هذه العملة الإفتراضية قد تخطت عتبة 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 كانون الأول/ديسمبر، وشارفت الـ30 ألفا في الأيام الأخيرة.

ورأى المحلل المستقل المقيم في ألمانيا، تيمو امدن، مدير "امدن ريسرش"، أنّ "الرغبة في المخاطرة" في شراء هذه العملة المشفرة "لا تزال ثابتة". ورجّح "في ضوء دينامية الأسعار تسجيل مزيد من المستويات غير المسبوقة".

وبدأت هذه الطفرة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة "بايبال" خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة.

إضافة إلى هذه الخدمة المخصصة للأفراد، فإنّ صناديق استثمار تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، وذلك رغم الحذر الذي ساد مدة طويلة.

وقال تيمو إندن إنّ "العديد من المستثمرين في القطاع الخاص لا يملكون الجرأة بعد على الاقتراب، ويفضّلون المراقبة".

رغم ذلك، كان محللو مصرف "جي بي مورغن" الأميركي رأوا في الآونة الأخيرة أنّ "استخدام بتكوين من قبل المستثمرين التقليديين بدأ لتوّه"، وقارنوا هذه العملة الرقمية التي تتسم باللامركزية، بالذهب.

كما أنّ محللين في مصارف ذائعة الصيت في السوق الأميركية على غرار "سيتي" شرعوا أخيرًا في متابعة تقلبات قيمة هذه العملة المشفرة.

ويرى كثر من المؤمنين بقيمة بهذه العملة، أنّها تستمد أهميتها من كونها تفتقر إلى مركز يقرر بشأنها، فهي انبثقت من شبكة أطلقها أشخاص مجهولون عام 2008 وظلّت غير تابعة لأي مؤسسة مالية.

وشهدت قيمة بتكوين تقلبات واسعة النطاق.

ففي 2017، قاربت قيمتها ألف دولار، ثم شهدت ارتفاعًا مدى أشهر تالية قبل تحقيقها طفرة بين منتصف تشرين الأول/نوفمبر ومنتصف كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، تجسّدت بتضاعف القيمة أربع مرات.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2017 ارتقت قيمتها إلى 20 ألف دولار، في حدث أعقبه تراجع الأسعار طوال عام 2018 واستقراره في النهاية عند ثلاثة آلاف دولار.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بيتكوين
#قيمة عملة بيتكوين

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