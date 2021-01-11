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تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع مؤشر الدولار

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 13:21

تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع مؤشر الدولار
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / الأناضول

في ظل استمرار التخوفات من تبعات جائحة كورونا، تراجعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، تحت ضغوطات ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وكذلك، يأتي هبوط الأسعار تصحيحيا، بعد ارتفاع كبير في أسعار الخام خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى في 11 شهرا، وبالتحديد منذ شباط/ فبراير 2020.

وبحلول الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آذار/ مارس بنسبة 1.29% أو 75 سنتا إلى 55.24 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غربي تكساس، الوسيط، تسليم شباط/ فبراير بنسبة 0.77% أو 40 سنتا إلى 51.84 دولارا للبرميل.

ويرتقب أن تلقى أسعار الخام دعما اعتبارًا من شباط/ فبراير المقبل، مع بدء تنفيذ السعودية خفضا طوعيا في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا، يستمر حتى نهاية آذار/ مارس القادم.

وتحسن مؤشر الدولار الأميركي في التعاملات المبكرة، الإثنين، ليصعد إلى 90.302، أعلى مستوى منذ 22 كانون أول/ ديسمبر 2020.

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#اقتصاد
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