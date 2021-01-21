"المركزي الأوروبي": انتشار كورونا يشكلّ خطرًا على النمو بمنطقة اليورو

عرب ٤٨ / أ ف ب

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم الخميس، من أن تفشي وباء كوفيد-19 يطرح "خطرا" على مسار العودة إلى النمو في منطقة اليورو.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد اجتماع قرر فيه مجلس حكام المؤسسة المالية الإبقاء على برنامج الدعم المالي للاقتصاد المتضرر جراء الأزمة الصحية، إن "اشتداد الوباء يطرح مخاطر على الآفاق الاقتصادية على المدى القريب".

وأشارت إلى "مخاطر جدية" و"مخاطر تدهور" الاقتصاد في منطقة اليورو، لكنها شددت على أن التوقعات الأخيرة للمؤسسة المالية التي ترقبت نموا بنسبة 3.9% لإجمالي الناتج الداخلي عام 2021، تبقى "صالحة بصورة عامة".

وقالت لاغارد إن "بدء حملات التلقيح في منطقة اليورو محطة مهمة في إيجاد حل للأزمة الصحية الراهنة. لكن الوباء يواصل طرح مخاطر كبرى على الصحة العامة وعلى اقتصادات منطقة اليورو والعالم بأسره".

وإذ تحدثت عن "تطورات متباينة"، ذكرت من بين الخطوات الإيجابية صمود النشاط في قطاع التصنيع خلافا لما حصل في الربيع، ولو أن إعادة فرض القيود في العديد من دول منطقة اليورو منذ الخريف "يبلبل" النشاط الاقتصادي ولا سيما في قطاع الخدمات.

وأضافت "من المحتمل أن يكون حصل انكماش في الإنتاج في الفصل الرابع من العام 2020" بعد الانتعاش القوي في الصيف في أعقاب رفع تدابير الحجر في أوروبا.

غير أنها أكدت ثقتها بالنسبة للنصف الثاني من السنة، معتبرة أن الخطر على الاقتصاد على المدى القريب "أقل حدة".

واعتبرت لاغارد أنه في ظل الوضع "الغامض" المخيم، "تبقى تدابير التحفيز المالي القوية أمرا أساسيا للحفاظ على ظروف تمويل مؤاتية"، مبررة بذلك قرار مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على مستوى التدابير المتخذة منذ آذار/مارس لمكافحة مفاعيل الأزمة.

وتطرقت إلى ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، ما يهدد بالانعكاس على النشاط والأسعار، فقالت "نراقب عن كثب أسعار الصرف" و"ما يمكننا القيام به بواسطة سياستنا النقدية".