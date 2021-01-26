انخفاض أسعار النفط الخام العالمي

انخفضت أسعار النفط الخام في تعاملات، صباح الثلاثاء، مدفوعة بعودة المخاوف من عمليات إغلاق جديدة لدى عديد الاقتصادات حول العالم، بسبب تسارع تفشي فيروس كورونا.

ونفذت بلدان في أوروبا والولايات المتحدة وأخرى آسيوية، إجراءات مشددة مرتبطة بالسفر والعبور عبر الحدود، في محاولة لمنع وصول السلالات المتحورة من فيروس كورونا إليها.

كما تأثرت أسعار النفط سلبا، بصعود مؤشر الدولار في السوق العالمية ما يعني ارتفاع تكلفة شراء الخام لدى الأسواق المستهلكة لمصدر الطاقة الأبرز.

وعند الساعة 08:00، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نيسان/ أبريل، بنسبة 0.48% أو 27 سنتا إلى 55.45 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم آذار/ مارس بنسبة 0.34% أو 19 سنتا إلى 52.58 دولارا للبرميل الواحد.

ولم تظهر حتى اليوم أية نتائج دولية بشأن أثر اللقاحات على تراجع نسبة الإصابات، خاصة مع ظهور سلالات أسرع عدوى من السلالة الرئيسية، خاصة تلك المكتشفة في بريطانيا.