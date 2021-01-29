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بسبب كورونا: الاقتصاد الفرنسي يسجل ركودا قياسيا

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 11:55

بسبب كورونا: الاقتصاد الفرنسي يسجل ركودا قياسيا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

شهد الاقتصاد الفرنسي عام 2020 ركودا كبيرا من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.3% بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة.

وتوقع المعهد في الأصل تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تقارب 9%، إلا أن الاقتصاد الفرنسي صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال الإغلاق الذي فُرض في الخريف، مع تراجع الناتج بنسبة 1.3% في الفصل الأخير من العام.

وأشار المعهد إلى أنه "خلال الإغلاق الثاني كان تراجع النشاط أكثر اعتدالًا بكثير من تراجعه المسجّل خلال الإغلاق الأول بين آذار/مارس وأيار/مايو 2020، وفي الفصل الأخير من العام تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5% عن مستواه المسجّل قبل عام".

وبعد تسجيل نموّ بـ1,5% عام 2019، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو، سجّلت فرنسا في العام 2020 ركودا قياسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتُرجمت أزمة وباء كورونا التي دفعت الحكومة إلى وقف أو تقليص النشاط الاقتصادي بشدة للحدّ من ارتفاع عدد الإصابات، خصوصا من خلال انهيار استهلاك الأسر بنسبة 7.1% على مجمل العام.

وسجّل الاستثمار تراجعا بنسبة 9% وكذلك الصادرات بنسبة 16.7% والواردات بـ11.6%، خلال الأزمة التي تسببت باضطراب كبير في المبادلات التجارية.

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#اقتصاد
#فرنسا
#كورونا
#فيروس كورونا

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