بورصة الخليج: صعود جماعي مع استمرار مكاسب النفط

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية السبع مرتفعة، اليوم الخميس، مع استمرار مكاسب أسعار النفط شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، وتوالي نتائج الشركات للربع الأول 2021.

وبحلول ساعات الظهيرة، ارتفعت عقود خام برنت القياسي تسليم حزيران/ يونيو، بمقدار 20 سنتا أو بنسبة 0.31 بالمئة، إلى 65.52 دولارا للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم حزيران/ يونيو، بمقدار 20 سنتا أو بنسبة 0.33 بالمئة، إلى 61.55 دولارا للبرميل.

وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.38 بالمئة وأغلق عند 10134.08 نقطة، وسجل سهما بنكي السعودي الفرنسي والراجحي مكاسب بنسبة 2.58 بالمئة و0.83 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.99 بالمئة وأغلق على 2625.71 نقطة، وقاد المكاسب سهما "إعمار" العقارية ووحدتها "إعمار مولز" بنسبة 2.93 بالمئة و2.72 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.67 بالمئة إلى 6101.63 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة بنكي أبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، مرتفعين بنسبة 1.4 بالمئة و1.23 بالمئة على الترتيب.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، الأربعاء، نمو صافي أرباحه في الربع الأول 2021 بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، إلى 675.2 مليون دولار.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا عند 10844.92 نقطة، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.05 بالمئة، بفضل ارتفاع السهمين القياديين بنك قطر الوطني وصناعات قطر، بنسبة 0.22 بالمئة و0.08 بالمئة على الترتيب.

وسجل المؤشر الأول في سوق الكويت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09 بالمئة إلى 6590.26 نقطة، وقاد المكاسب سهما المتحدة للخدمات الجوية وآسيا كابيتال للاستثمار، مرتفعين بنسبة 11.97 بالمئة و11.5 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.59 بالمئة إلى 3719.21 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهمي العمانية لخدمات التمويل وبنك نزوى، مرتفعين بنسبة 8.75 بالمئة و1.09 بالمئة.

وسجل مؤشر البحرين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.19 بالمئة إلى 1486.29 نقطة، بفضل مكاسب سهمي مصرف السلام والاتصالات البحرينية، اللذين ارتفاعا بنسبة 1.52 بالمئة و0.36 بالمئة.