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"أوبك+": اجتماع للدول المنتجة للنفط الأحد

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 21:26

"أوبك+": اجتماع للدول المنتجة للنفط الأحد
توضيحية (موقع أوبك)
عرب ٤٨

أعلنت منظمة "أوبك+" عقد اجتماع لأبرز الدول المنتجة للنفط التي تؤيد زيادة الإنتاج غدا، الأحد، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية تموز/ يوليو.

ويعقد اجتماع تحالف "أوبك+"، وأبرز أعضائه السعودية وروسيا، الأحد في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش عبر تقنية الفيديو، وفق ما أوردت أمانة "أوبك+" التي مقرها في فيينا في بيان لها.

وكان أعضاء التحالف الـ23 قد ألغوا اجتماعا مقررا في الخامس من تموز/ يوليو يهدف إلى تجاوز المأزق على صعيد مستويات إنتاج النفط الخام.

وبداية أيار/ مايو، بدأت المجموعة بزيادة إنتاجها بعدما خفضته العام الفائت لدعم أسعار النفط خلال الأزمة.

ولكن في بداية تموز/ يوليو، لم يتوصل أعضاء المنظمة الـ13 وحلفاؤهم العشرة "أوبك+" إلى اتفاق على نسبة الإنتاج اعتبارا من آب/ أغسطس.

وفي صلب المناقشات اقتراح بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا وذلك بين آب/ أغسطس وكانون الأول/ ديسمبر.

لكن خلافا بين الإمارات العربية المتحدة وبقية المجموعة حال حتى الآن دون التوصل إلى تسوية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أوبك+
#أوبك
#اقتصاد
#الإمارات
#نفط

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