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أسعار المواد الغذائية ترتفع إلى المستوى الأعلى منذ عقد

تاريخ النشر: 04/11/2021 - 17:28

أسعار المواد الغذائية ترتفع إلى المستوى الأعلى منذ عقد
(أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في تشرين الأول/أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، على ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، الخميس، مشيرةً إلى أنّها تتوقع انكماش مخزونات الحبوب العالمية.

وذكرت المنظمة أن مؤشرها للأغذية، الذي يراقب التغيّرات في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية، ارتفع بنسبة 3 في المئة خلال الشهر ليصل إلى 133,2 نقطة.

ومع ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي وفق المؤشر، تكون أسعار الأغذية بلغت أعلى مستوى لها منذ تموز/يوليو 2011.

وارتفع المؤشر الفرعي للزيوت النباتية بنسبة 9,6 في المئة إلى مستوى قياسي.

وأما مؤشر الحبوب الفرعي فارتفع بنسبة 3,2 في المئة، مدفوعا بزيادة نسبتها خمسة في المئة في أسعار القمح مع تقلّص الكميات المتوافرة نظرا لانخفاض المحاصيل في الدول الرئيسية المصدّرة.

في الأثناء، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه رغم الزيادة بنسبة 0,8 في المئة في الإنتاج الإجمالي للحبوب هذا العام إلى مستوى قياسي، يتوقع بأن تتقلّص المخزونات العالمية مع ازدياد الاستهلاك بنسبة 1,7 في المئة جرّاء النمو السكاني والاستخدام المتزايد في الزراعة والصناعة.

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#القمح
#الغذاء
#الأمم المتحدة

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